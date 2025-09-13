OM : Coup dur pour De Zerbi avant le Real ?

À l’issue de la large victoire de l’OM face à Lorient vendredi soir au Vélodrome (4-0), Roberto De Zerbi a livré des nouvelles contrastées concernant l’état de santé de certains de ses joueurs, à quelques jours du déplacement capital à Madrid en Ligue des champions.

Sorti secoué après un choc violent en première période, Amine Gouiri suscite l’inquiétude du staff olympien. « Gouiri est touché à l’épaule et on doit voir s’il pourra être là mardi », a expliqué De Zerbi en conférence d’après-match. L’attaquant marseillais est désormais incertain pour le déplacement au Santiago Bernabéu.

A lire aussi OM – Lorient (4-0) : Pavard savoure sa première et promet une montée en puissance

Aguerd et Pavard rassurent

Le technicien italien a toutefois tenu à rassurer sur deux autres cas : « Aguerd ça va. Pavard, c’était des crampes », a-t-il précisé. Le défenseur marocain et l’ancien champion du monde français devraient donc être disponibles pour affronter le Real Madrid mardi soir (21h).

Un coup dur à gérer pour De Zerbi

À trois jours d’un rendez-vous européen aussi prestigieux, l’éventuelle absence de Gouiri serait un vrai coup dur pour l’OM, qui compte déjà sur ses recrues pour bousculer l’ogre madrilène. Le staff médical multiplie les examens afin de déterminer si l’international algérien pourra tenir sa place.

A lire aussi : OM – Lorient (4-0) : Pavard et Aguerd patrons ! Harit quitte lMarseille !