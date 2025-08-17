OM : D’autres détails sur les tensions du vestiaire après la défaite !

Le revers concédé par l’Olympique de Marseille à Rennes (1-0), vendredi soir, a laissé des traces bien au-delà du rectangle vert. Selon les informations révélées par L’Équipe ce dimanche, de vives tensions ont éclaté dans le vestiaire phocéen, révélant une fracture naissante au sein du groupe dès la première journée de Ligue 1.

Au centre des tensions : Jonathan Rowe, critiqué par plusieurs cadres de l’équipe pour son implication jugée insuffisante. Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg et Adrien Rabiot auraient tous exprimé leur frustration à l’issue du match, pointant l’attitude de certains coéquipiers. Rowe, visiblement touché, l’aurait pris pour lui – une réaction qui a rapidement dégénéré.

Selon le quotidien sportif, le ton est monté entre Rowe et Rabiot, jusqu’à ce que les deux joueurs se retrouvent front contre front. Il a fallu l’intervention de Roberto De Zerbi et de Mehdi Benatia pour désamorcer la situation et éviter que l’altercation ne prenne une tournure plus grave.

Rowe s’est senti visé…

Des propos lourds de sens auraient été échangés dans le vestiaire :

« Si Adri te dit quelque chose, c’est pour t’aider ou t’attaquer ? Dis la vérité. »

« On a des grosses couilles ici. Les couilles, c’est dehors, sur le terrain, pas dans le vestiaire. On peut se dire les choses de manière plus tranquille, utile et correcte que “fils de pute”. »

Ces paroles témoignent d’une ambiance déjà électrique, alors même que la saison vient tout juste de débuter. Rien non plus d’alarmant, surtout une grosse frustration après une défaite concédée dans les arrêts de jeu alors que Rennes a évolué à 10 contre 11 depuis la 30e minute…



Pour Jonathan Rowe, cette situation pourrait précipiter un départ. L’ailier anglais semble être un élément important dans l’optique de faire rentrer de l’argent afin de finaliser plusieurs dossiers importants (Ordonez, Zegrova, un latéral gauche…)

Dans ce contexte, le duo Longoria–Benatia est sous pression pour calmer les esprits et préserver l’unité du vestiaire. L’OM, déjà battu sportivement, doit désormais gérer une première crise en interne. Et celle-ci, si elle n’est pas rapidement étouffée, pourrait peser lourd sur la suite de la saison.