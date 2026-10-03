Mercato OM : De Bono très inquiet pour Højbjerg

Pierre-Emile Højbjerg reste l’un des cadres de l’OM, mais Jean-Charles De Bono estime que le milieu danois n’affiche plus le même rendement que lors de ses premiers mois à Marseille. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’ancien Olympien a notamment pointé ses difficultés physiques, son impact défensif en baisse et une frustration de plus en plus visible sur le terrain.

« Quand il arrive à la 60e minute, on le perd »

Jean-Charles De Bono ne remet pas en cause les qualités intrinsèques de Pierre-Emile Højbjerg, mais considère que son influence diminue fortement au fil des rencontres.

« Les qualités qu’il a eues, ce n’est pas qu’il a des défauts, c’est qu’il les a perdues par rapport à son âge. Quand il arrive à la 60e minute, Højbjerg, on le perd. Il n’est plus là, il ne ratisse plus les ballons qu’il ratissait, il gagne beaucoup moins de duels. Même dans la relance, c’était une personne qui était très propre. Je ne veux pas dire que c’est un mauvais joueur, loin de là, mais son rendement par rapport aux années précédentes… La première année, il a bien flambé six mois et depuis, ça patine. Il n’apporte pas ce qu’il doit apporter. »

Une analyse qui intervient alors que le milieu danois continue d’être utilisé comme un joueur majeur de l’effectif. Dans un groupe déjà très réduit, Bruno Genesio peut difficilement se permettre de perdre un nouveau titulaire.

« Il est vraiment diminué par rapport à ce qu’on a connu »

Pour De Bono, le problème est particulièrement visible dans les efforts défensifs et les allers-retours demandés à un milieu récupérateur.

« Quand tu es récupérateur, que tu as du mal à faire des allers-retours et à venir te replier, quand tu es numéro 6, pour moi tu n’es plus récupérateur. Si tu n’es pas bien physiquement, malheureusement tu ne peux pas avoir les meilleures qualités possibles pour ton équipe. »

L’ancien Marseillais estime également que l’association avec Himad Abdelli, autre joueur au volume de course limité selon lui, ne facilite pas les choses.

« Højbjerg, la saison passée déjà, ce n’était pas celui qu’on avait connu au tout début, notamment quand il y avait Rabiot. Il y avait du potentiel, il y avait du physique. Aujourd’hui, regardez ses prestations. Il est très souvent à crier sur un partenaire quand un ballon est mal donné. Il ne faisait jamais ça. Au fond de lui, il y a quelque chose qui l’irrite. Peut-être que le capitanat l’a dérangé aussi. Pour moi, il est vraiment diminué par rapport à ce qu’on a connu. »

Un départ malgré tout difficile à envisager

Le constat de De Bono ne signifie pas pour autant que l’OM aurait intérêt à s’en séparer immédiatement.

Højbjerg reste l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe et plusieurs clubs italiens continueraient de surveiller sa situation. Mais dans le contexte actuel, vendre un cadre sans pouvoir immédiatement le remplacer représenterait un risque important pour l’OM.

La situation financière pourrait néanmoins pousser Marseille à écouter certaines propositions, alors que le club cherche toujours à réduire ses dépenses après un déficit particulièrement important.

Pour Jean-Charles De Bono, Højbjerg reste donc un joueur important, mais il n’est plus aujourd’hui celui qui avait impressionné lors de ses premiers mois sous le maillot marseillais.