OM: De Zerbi est venu pour ça !

Roberto De Zerbi a de nouveau salué l’atmosphère incroyable du Vélodrome après la victoire 3-2 de l’OM face à Lyon dimanche, lors de la clôture de la 20e journée de Ligue 1. Un match au scénario renversant où l’OM a d’abord concédé l’ouverture du score (0-1), avant de revenir à 2-2, pour finalement arracher les trois points grâce à un superbe but de Luis Henrique à la 85e minute.

Je suis venu ici pour voir le Vélodrome exploser — De Zerbi

Victoire de l’OM 3-2 face à l’OL: Roberti De Zerbi se dit « privilégié et chanceux » d’être l’entraîneur de Marseille pic.twitter.com/Gu36mwqH7x — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) February 2, 2025

“Je suis venu ici pour voir le Vélodrome exploser”, a déclaré l’entraîneur marseillais après la rencontre. L’Italien a encore exprimé sa fierté d’être aux commandes de cette équipe et de vivre une telle ambiance. “Je me sens chanceux et privilégié d’être l’entraîneur de ces joueurs. Pendant 90 minutes, ils ont joué avec du cœur, du caractère, et avec sacrifice.” Il a également souligné la singularité du stade marseillais, affirmant : “Ce stade est unique en Europe, et j’en ai connu des stades! Et dire qu’on est payé pour travailler ici… Il faudrait que nous, nous payions pour voir ce spectacle.” Des propos qui témoignent de son admiration sincère pour l’atmosphère exceptionnelle qui règne au Vélodrome.



Déjà impressionné par l’ambiance lors de la victoire contre Monaco (2-1) en décembre, De Zerbi avait souligné la différence de jouer à Marseille, estimant que “ici on fait un sport différent, ça n’est pas comme dans les autres villes. Mais c’est aussi plus beau de jouer ici.” Après cette nouvelle performance, l’entraîneur a ajouté : “C’est ce qui s’est passé. Ça récompense tous les sacrifices faits par ceux qui travaillent ici.” En effet, grâce à cette victoire, l’OM reste solidement 2e du championnat, avec 10 points de retard sur le PSG, mais un écart de 3 points sur Monaco, 3e.