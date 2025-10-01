OM : De Zerbi justifie ses choix forts après le large succès face à l’Ajax

L’Olympique de Marseille a frappé fort ce mardi soir en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam au Stade Vélodrome lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Un succès net et sans bavure qui permet au club phocéen de confirmer son bon début de campagne européenne. Après la rencontre, Roberto De Zerbi est revenu en conférence de presse sur ses décisions tactiques, notamment sa composition de départ marquée par plusieurs choix forts.

Interrogé sur son onze de départ, l’entraîneur marseillais a expliqué avoir dû gérer les temps de jeu de certains cadres. « J’ai dû me forcer pour sortir Hojbjerg du onze de départ. Il a enchaîné trois matches avec beaucoup d’activité et une grosse dépense d’énergie. Je voudrais que tous mes joueurs soient protagonistes. L’idée de faire jouer Vermeeren, qui est très jeune et très fort, ainsi que Nadir était là », a reconnu De Zerbi, justifiant ainsi la titularisation du jeune Arthur Vermeeren.

A lire : OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”

De Zerbi devait faire souffler Hojbjerg

Le milieu belge a brillé dans l’entrejeu, confirmant les attentes placées en lui. « Arthur Vermeeren a fait un grand match (…) On ne doit pas avoir peur d’utiliser les autres joueurs de l’effectif », a-t-il insisté.

Le technicien italien a également mis en avant son choix de faire débuter le jeune Nadir et d’intégrer Weah pour épauler Benjamin Pavard. « C’était une bonne idée de faire entrer Weah pour donner un coup de main à Pavard », a-t-il souligné.

Said dit bravo à De Zerbi pour son analyse tactique ! On est en live pour le debrief 🔴 pic.twitter.com/KR3viHYGZn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025



De Zerbi a néanmoins reconnu quelques regrets sur la gestion de certains changements. « J’ai sorti Paixao et O’Riley trop vite. Mais on n’est pas dans une condition optimale », a-t-il admis, avant d’ajouter qu’il avait préféré ne pas prendre de risque avec Balerdi.

Enfin, l’inquiétude concerne la sortie de Medina, victime d’une entorse à la cheville. « J’espère que ce n’est pas trop grave pour Medina, je n’ai pas de nouvelles », a précisé l’entraîneur.