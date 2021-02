OM : Défense et attaque remaniées face à Lyon !

L’OM reçoit Lyon ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Nasser Larguet va modifier le onze qu’il a aligné deux fois de suite face à Nice et Nantes…

Il va y avoir des changements dans le onze de départ de Nasser Larguet. Non, ce n’est pas Jordan Amavi qui va faire son retour, le latéral gauche s’est blessé à la cuisse dixit l’Equipe. Par contre, une absence et plusieurs retours vont contraindre le coach intérimaire de l’OM à changer son onze…

Sakai suspendu, Amavi forfait

Expulsé suite à son pied haut qui avait heurté la tête de Bamba lors du match Nantes-OM samedi dernier, Hiroki Sakai a écopé de deux matches de suspension. Il sera donc absent face à Lyon, laissant sa place à Pol Lirola. Yuto Nagatomo sera lui encore titularisé côté gauche en l’absence d’Amavi. La charnière Alvaro / Caleta-Car et le milieu Kamara / Gueye ne devraient pas bouger. Quid de l’attaque ? Rongier peut-il faire son retour dans un milieu à trois ?

Milik et Thauvin opérationnels ?

Florian Thauvin et Arek Milik devraient être aptes pour la réception du club de Jean Michel Aulas. Reste à savoir si Nasser Larguet les alignera dès le coup d’envoi ? Payet devrait débuter ce match, dans l’axe ou côté gauche selon le système choisi. On vous propose deux solutions en 4-2-3-1 et 4-3-3…

OM vs Lyon en 4-2-3-1

Mandanda

Lirola Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Kamara Gueye

Thauvin (ou Khaoui) Payet Henrique

Milik (ou Dieng)

OM vs Lyon en 4-2-3-1

Mandanda

Lirola Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Rongier Kamara Gueye

Thauvin (ou Khaoui) Payet

Milik (ou Dieng)