OM : départs, finances, prolongation… Voici les 3 infos OM du jour

Entre la gestion des joueurs mis à l’écart lors du mercato d’hiver, une situation financière en amélioration mais encore fragile, et la volonté affirmée de sécuriser ses jeunes talents les plus prometteurs, le club phocéen avance sur plusieurs fronts stratégiques. Voici les 3 infos OM de ce Mardi 23 décembre 2025.

1. Mercato OM : Ces joueurs exfiltrés cet hiver ?

À mi-saison, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille traversent une période de mise à l’écart sportive marquée par un temps de jeu quasi inexistant. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen souhaite profiter du mercato d’hiver pour leur trouver une porte de sortie.

La situation de Neal Maupay illustre parfaitement la gestion actuelle des joueurs dits « lofteurs » à l’OM. Titularisé pour la première fois de la saison face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France (6-0), l’attaquant a vu son temps de jeu exploser après plusieurs semaines d’anonymat total. Une apparition rendue possible par les absences de Pierre-Emerick Aubameyang, engagé à la CAN avec le Gabon, et d’Amine Gouiri, encore en reprise après une opération de l’épaule.

Ulisses Garcia, Ruben Blanco, Neal Maupay ou Pol Lirola… Poussés vers la sortie cet été, rayés de la liste des joueurs en Ligue des champions, parfois appelés à boucher les trous, les « Lofteurs » de l’OM ont vécu six mois de hauts et de bas.

➡️ https://t.co/7Pja1UxWzS pic.twitter.com/RqkM1Y7ZME — L’Équipe (@lequipe) December 23, 2025

D’autres joueurs vivent une situation comparable. Pol Lirola et Ulisses Garcia figurent parmi ces éléments régulièrement présents à l’entraînement mais rarement utilisés en compétition. Le premier a dépanné ponctuellement selon les besoins, tandis que le second a été réintégré après la blessure longue durée de Facundo Medina, ce qui lui a permis de retrouver une inscription en Ligue des champions sans pour autant retrouver un rôle significatif.

La situation de Ruben Blanco apparaît encore plus délicate. À peine revenu d’une blessure au pied, le gardien espagnol a été convoqué avec la réserve sans disputer la moindre minute. Désormais, il s’entraîne à des horaires décalés, loin du groupe pro, sans perspective sportive claire.

2. Finances de l’OM : Molina fait le point !

Les finances de l’Olympique de Marseille suscitent de nouveau l’attention en cette fin d’année 2025. Après une analyse publiée par L’Équipe, le journaliste indépendant Romain Molina s’est à son tour penché sur les comptes du club, évoquant une situation en amélioration mais encore fragile, qui pousse Frank McCourt à envisager l’arrivée d’un actionnaire minoritaire.

Selon les éléments avancés par le journaliste, les finances de l’Olympique de Marseille montrent des signes clairs d’amélioration par rapport aux années précédentes. Les revenus ont augmenté et se sont diversifiés, tandis que le déficit global a été progressivement réduit depuis 2018. Une évolution que Romain Molina qualifie de positive, sans pour autant masquer les limites du modèle actuel.

ANALYSE / Comment vont les finances de l’OM ?https://t.co/LPM9Avk2Oo Avec l’évolution depuis 2018 (où le bilan ressemblait à un hold-up), l’augmentation et diversification (réussie) des revenus, McCourt qui continue d’injecter, un déficit global en baisse… Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) December 22, 2025

Dans sa vidéo, il précise : « Avec l’évolution depuis 2018, l’augmentation et diversification des revenus, McCourt qui continue d’injecter, un déficit global en baisse… ça évolue globalement dans le bon sens même si ce n’est évidemment pas parfait ». Une déclaration qui résume l’état d’esprit autour du dossier : progrès réels, mais équilibre encore précaire.

Toujours selon Romain Molina, cette situation incite désormais le propriétaire américain à envisager une nouvelle étape stratégique. L’objectif serait de faire entrer un actionnaire minoritaire capable d’apporter des liquidités supplémentaires, tout en conservant le contrôle majoritaire du capital. Une option qui permettrait de mieux répartir l’effort financier et d’aborder l’avenir avec davantage de marge de manœuvre.

3. Mercato OM : des discussions en cours pour la prolongation de ce jeune talent !

Auteur de son premier but avec l’équipe première en Coupe de France, le jeune ailier marseillais Tadjidine Mmadi (18 ans) est au cœur de l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Selon des informations de RMC Sport, des négociations sont en cours pour prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires, preuve de la confiance du club envers l’un de ses jeunes talents.

Ce succès individuel intervient dans un contexte favorable. Déjà lié contractuellement au club phocéen jusqu’en 2028, le natif de Marseille fait aujourd’hui l’objet de discussions pour une prolongation de deux années supplémentaires. Une démarche qui viendrait renforcer son engagement à long terme avec son club formateur et traduire la volonté de la direction de sécuriser ses jeunes éléments les plus prometteurs.

𝑭𝒆́𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑴𝒊𝒏𝒐𝒕 👏 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲́𝗲 𝘁𝗼𝗻𝗶𝘁𝗿𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗮𝗱𝗷’ 🇫🇷, auteur d’une passe décisive et de son 1️⃣er but en pro avec l’OM face à Bourg-en-Bresse 🤩#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/wYHlCvLmHU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 22, 2025

En interne, la cote de Tadjidine Mmadi est élevée. Directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia ne cache pas son estime pour le joueur : « C’est un bon petit de Marseille. Et un joueur qui aime l’OM », a-t-il confié à RMC Sport. Un avis qui reflète l’image d’un joueur travailleur, impliqué et attaché au maillot.

Sous l’impulsion de Medhi Benatia et avec l’encadrement de Roberto De Zerbi, Tadjidine Mmadi continue de franchir des paliers. La possible prolongation en discussion s’inscrit ainsi dans une stratégie claire : miser sur la formation et accompagner la progression des jeunes talents marseillais, au cœur du projet sportif olympien.