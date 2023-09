La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

A l’occasion de la présentation de Gennaro Gattuso à la presse, le président Longoria a été interrogé sur la raison du départ de Marcelino. Pour lui, ce n’est pas lié au sportif.

Pablo Longoria a expliqué que son ami avait quitté l’OM a cause de la pression et non pas à cause du niveau de jeu proposé par Marcelino. « Le départ de Marcelino ? Je tiens à le remercier. Il n’est pas parti pour une question sportive, mais pour une situation inacceptable. C’est une conséquence de ce type de situation que je considère comme inadmissible. Il a pris cette décision parce qu’il travaillait dans une situation où la menace peut se reproduire et aucun entraîneur, dirigeant ne peut travailler dans cette situation.»

Marcelino n’est pas parti pour une question sportive, mais pour une situation inacceptable

#Longoria : « Le départ de Marcelino ? Je tiens à le remercier. Il n’est pas parti pour une question sportive, mais pour une situation inacceptable. Il a pris la décision de partir dans une ambiance ou la menace existe. Mon engagement est de travailler à faire changer les choses. »… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 28, 2023

Au cours d’un entretien accordé au journal La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria avait déjà justifié le choix de faire venir son ami Marcelino par ses résultats en Liga : « Marcelino est mon ami, mais c’est un entraîneur de football. Prenez ses dernières expériences : à Villarreal, il a pris l’équipe en milieu de classement de deuxième division, l’a fait monter tout de suite et l’a qualifiée toutes les saisons en coupe d’Europe, au point de disputer une demi-finale de Ligue Europa contre Liverpool (en 2016). Il a pris Valence 12e . Lors de sa première saison, il a fini 4e, avec de très bons résultats, puis 4e aussi la deuxième saison en gagnant la Coupe du Roi. Il y a également joué une demi-finale de Ligue Europa. Il a ensuite qualifié Bilbao en finale de coupe et gagné la Supercoupe. »

A lire : Au cœur de rumeurs autour de la Vente OM, Zidane annoncé dans un autre club ?

Dans l’émission l’After Foot, l’éditorialiste Daniel Riolo etait revenu sur le match de l’OM contre l’Ajax. Il avait notamment souligné les changements opérés par Pancho Abardonado à la tête de l’équipe depuis seulement 24 heures après le départ de Marcelino. « A peine arrivé sur le banc, Abardonado envoie un message clair : c’est le désaveu de ce qui a été fait avant. Ça veut dire que dans le club tu avais des gens qui ne pensaient pas comme l’entraîneur qui était en place et qui a insisté pendant plusieurs matchs avec un certain système. Il change de système, il met Ounahi, Harit dont la rentrée est à souligner… la façon dont l’OM s’exprimait avant n’était pas bonne. Après attention il y a eu des raté défensivement dans tous les sens, » a ainsi déclaré Daniel Riolo