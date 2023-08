OM : Des nouvelles des deux joueurs sortis sur blessure !

L’Olympique de Marseille a joué son dernier match de préparation contre le Bayer Leverkusen. L’occasion de présenter ses nouvelles recrues et de faire de belles retrouvailles devant 60 000 supporters à l’Orange Vélodrome. Mais la fête aurait pu être gâchée par les sorties prématurées de Ndiaye et Soglo. Heureusement plus de peur que de mal pour ces deux joueurs.

Hier soir, les retrouvailles ont eu lieu entres les supporters et leur Olympique de Marseille. Ce match était l’occasion de découvrir les recrues de l’été mais aussi de célébrer des retours notamment celui d’Ounahi et d’Harit, tout deux de retours de blessures.

Mais ce match a réservé quelques moments de frayeur. Surtout quand à la 58ème minute Iliman Ndiaye voit sa course stoppée par une douleur au mollet qui le verra remplacer immédiatement par Vitinha. Quelques minutes plus tard, Soglo s’effondre de la même manière et se fait remplacé dans la foulée par Renan Lodi. À ce moment là, c’est l’inquiétude à une semaine du tour préliminaire de Ligue des Champions.

😔 Tout juste arrivé à l’OM, Ndiaye semble touché au mollet. L’attaquant sénégalais vient de céder sa place à Vitinha.https://t.co/KIRwAKn256 pic.twitter.com/MjpOGhydok — RMC Sport (@RMCsport) August 2, 2023

Marcelino rassure les supporters

Après la rencontre le coach olympiens a donné des nouvelles des deux joueurs : « Ce sont seulement des crampes. Aucune blessure. C’est très important pour nous ». Les deux Marseillais seront donc bien disponibles pour le match crucial de mercredi prochain en Grèce face au Panathinaikos.

Prêt pour le tour préliminaire ?

Une fausse alerte qui ne viendra pas ternir la performance de ce soir qui est au goût du coach espagnol même si le résultat n’est pas au rendez-vous. « Je suis très satisfait de l’attitude des joueurs, de leur niveau d’adaptation progressif. La réalité, c’est que ça fait peu de temps qu’on est tous ensemble, des joueurs arrivent petit à petit. On a vu ce soir des choses qu’on a pu travailler. Ce qui est moins bien, c’est d’encaisser deux buts évitables. Le Panathinaïkos ? On doit être prêt. On est très enthousiaste à l’idée de jouer la Ligue des champions. On sera compétitifs. On est prêt à disputer cette rencontre. On est encore loin de notre meilleur niveau, mais on est suffisamment prêt », assure Marcelino, après le match.