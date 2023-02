OM : Deschamps au Vélodrome pour suivre un cadre de Tudor !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG ce dimanche soir pour le Clasico. D’après La Provence, un joueur devrait être suivi par Didier Deschamps !

Ce dimanche l’OM reçoit le PSG. Valentin Rongier, l’un des joueurs cadres de l’effectif d’Igor Tudor, devrait être observé par le sélectionneur de l’Equipe de France ! En effet, comme l’explique La Provence ce dimanche dans son édition, le milieu de terrain a reçu une pré-convocation pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et continue d’être suivi par Didier Deschamps.

Ce dernier sera d’ailleurs au Vélodrome ce dimanche soir pour suivre le Clasico et bien sûr observer ses internationaux. Il devrait donc avoir un oeil plus attentif sur la performance de Valentin Rongier. Il est d’ailleurs possible que l’ancien nantais évolue au poste de défenseur comme lors de la rencontre face à Paris en Coupe de France.

Capitaine à son âge à Marseille, ça laisse présager de choses exceptionnelles

« Le voir briller comme défenseur central, c’est une petite surprise, oui. Mais le voir dominant défensivement, non, pas du tout. L’intelligence de jeu, il l’aura toujours, n’importe où sur le terrain. Il aura toujours un coup d’avance sur tout le monde. Il anticipe, il lit, il voit avant les autres, il sait ce qu’ils vont faire. Il sait tout. (…) Sa vraie progression, c’est sur les deux-trois premiers mètres. Jordan Veretout, il a eu ça plus tôt. Mais Valentin a désormais cette faculté de casser le pressing adverse sur ses premiers appuis. Pour le très haut niveau, c’est une condition sine qua none qu’il ne remplissait pas avant. A 12 ans, Valentin a connu une fracture d’une vertèbre et a donc vécu pendant un an avec un corset. Il était en retard physiquement. Quand on joue en U17 National, même un peu avant, il y a des grosses cylindrées au milieu, avec des jeunes costauds, formés de bonne heure physiquement. Lui, c’était le petit en retard physiquement au milieu. Il avait une grosse marge en termes d’intensité physique. Malgré tout, ma priorité, c’était qu’il soit sur le terrain. Donc je l’ai utilisé à différents postes, il a joué latéral, au cœur du jeu, excentré. Ça lui a développé une intelligence qu’il avait déjà, ça l’a renforcé dans tout ce qu’il était capable de faire et ça l’a renforcé parce qu’il était sur le terrain. Capitaine à son âge à Marseille, ça laisse présager de choses exceptionnelles. Sa limite, honnêtement, je ne la connais pas. Je pense qu’il peut aller encore beaucoup plus haut ». Damien Bonnin – source : Eurosport (24/02/2023)