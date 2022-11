OM : Di Meco croit en un exploit face à Tottenham pour une raison bien précise !

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit Tottenham en Ligue des Champions. Une rencontre aux allures de finale pour les Marseillais qui peuvent sortir des poules. Eric Di Meco a des motifs d’y croire.

L’Olympique de Marseille doit gagner son match ce mardi soir face à Tottenham pour arriver en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les hommes de Tudor joueront ce match aux allures de finale devant leur public au Stade Vélodrome.

Tottenham ils sont moyens en Ligue des Champions. Vous les avez vu les matchs? — Di Meco

Eric Di Meco a été invité à évoquer ce match ce lundi soir sur les ondes de RMC. L’ancien joueur de l’OM croit à un exploit des Marseillais face au club londonien ce mardi soir et il explique la raison !

« L’exploit, oui l’OM peut le faire ! J’aimerais que l’on se projette deux mois en arrière. Au moment du tirage au sort, on prend Tottenham qui est l’épouvantail de ce groupe et qui doit soi-disant survoler le groupe et le dernier match, on se dit que ce sera peut-être le match où on va se qualifier… Et à l’arrivée, bien sûr cette dernière journée est décisive. Mais, Tottenham ils sont moyens en Ligue des Champions. Vous les avez vu les matchs? Ils peuvent ne pas se qualifier pour les huitièmes. En perdant et s’il y a un vainqueur dans l’autre match. L’OM a sa chance. Mettez vous à la place de Conte. Rappelez vous de ce qu’ils ont dit à la sortie du match aller. Ils ont été étonnés de ce que l’OM a fait chez eux, ils se sont bien fait jouer. Là ils vont se dire qu’ils vont aller jouer la qualification dans un stade bouillant qui fera beaucoup de bruit, faites mois confiance. C’est un gros match, c’est tendu, ce n’est pas évident à faire… Mais les autres, ils n’arrivent pas la fleur au fusil au Vélodrome. Ils restent sur des résultats moyens en championnat, ils prennent énormément de buts. Après oui, tu te mets le feu avec ce match nul… Mais si Gameiro met sa volée dans la tribune, tu te refais sur le match à Strasbourg… C’est pour ça que j’ai les nerfs sur le match de samedi soir. Tu dois te refaire la cerise sur ce match en Ligue 1 tranquille et on ne parle que de ce match là. L’OM peut le faire et Tottenham doit un peu fouetter, je vous le dis ! » Eric Di Meco – Source : Moscato Show sur RMC (31/10/22)