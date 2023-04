OM : Djellit en est à se demander si Vitinha a joué… « c’est inquiétant’

Sur son compte Twitter, Nabil Djellit a commenté la rencontre de l’Olympique de Marseille face à Montpellier. La prestation de Vitinha ne l’a vraisemblablement pas convaincu.

L’Olympique de Marseille est souvent décrypté par Nabil Djellit sur ses réseaux sociaux. Le journaliste et chroniqueur sur la Chaîne L’Equipe n’a pas apprécié le prestation de Vitinha qui a, pour une fois, été titularisé par Igor Tudor. Pire, l’intervenant fréquent d’Europe 1 est inquiet pour le Portugais.

Vitinha a joué ? C’est inquiétant… — Djellit

« Peno logique. Faut le laisser à Vitinha… Comme d’habitude, avec l’OM, on ne s’ennuie pas. Peut-être la plus grande réussite de Tudor.Vitinha a joué ? C’est inquiétant… » Nabil Djellit – Source : Twitter (31/03/23)

Tudor prend la défense de Vitinha après le match face à Montpellier

L’OM n’a pris qu’un point du match face à Montpellier au Vélodrome ce vendredi. Igor Tudor a titularisé Sanchez derrière Vitinha. Cette association a été extrêmement réclamé par les supporters ainsi que les consultants dans les médias. Le coach croate a trouvé des excuses à la prestation plutôt décevante de l’attaquant portugais. En conférence de presse, il a expliqué qu’il n’a pas été assez servi en ballon alors que c’est ce que son profil réclame.

« Les retours de sélection, les voyages, c’était difficile. L’association Vitinha/Sanchez, on la reverra. Vitinha n’a pas été suffisamment servi, c’est un finisseur, il a besoin de munitions » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/03/23)

« Ce n’est pas un nouveau problème pour nous de ne pas gagner à domicile. On n’a pas été assez bons ce soir. C’était trop pour nous cette trêve internationale. Il y a des joueurs qui ont voyagé et qui ont joué beaucoup. Et c’est pour ces raisons que nous n’avons pas été bons ce soir. » Igor Tudor – Source : Prime Video (31/03/2023)