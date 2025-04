OM – Dugarry : “S’il y a des problèmes à l’intérieur du club, il faut virer ces gens”

Alors que les joueurs quittent la Commanderie, Christophe Dugarry et Éric Di Meco s’interrogent sur les motivations de cette décision

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – L’OM a choisi de quitter cette semaine son centre d’entraînement de la Commanderie pour une mise au vert prolongée en Italie. Un choix stratégique opéré à quelques jours des échéances cruciales en championnat pour une qualification pour la futur Ligue des champions.

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, Christophe Dugarry a réagi avec une certaine réserve face à cette initiative :

« Ce qui me choque un peu, c’est qu’une nouvelle fois à l’OM, on tape sur le mental des joueurs. Et on a l’impression que le seul problème, ce sont des joueurs qui sont des gamins, incapables de se concentrer, d’être solidaires ou de passer du temps ensemble . S’il y a des problèmes à l’intérieur du club il faut virer ces gens, ça me choc moi cela ! », a déclaré l’ancien attaquant olympien (1998-2000).

Dugarry a poursuivi en pointant une forme de fragilité mentale au sein du groupe :

« Ça montre aussi une forme de fébrilité quand même. Ils sont sur plusieurs défaites d’affilée, je pense qu’ils doutent et qu’ils ont peur d’échouer. Ce n’est pas facile d’être dirigeant, entraîneur ou joueur de l’OM. »

Di Meco et l’environnement marseillais

De son côté, Éric Di Meco, également ancien joueur du club et consultant pour Football Club de Marseille, a partagé ses impressions sur les enjeux de fin de saison et les choix du staff :

« Là, j’ai l’impression que le message, c’est : ‘Les gars, on a trois semaines pour sauver notre saison et rendre notre saison très bonne. Ne gâchons pas ça’. Parce qu’on les connaît les tentations qu’il y a dans le Sud dès qu’il commence à faire beau… »

Mais l’ancien défenseur a aussi mis en garde contre une éventuelle défiance envers l’environnement de la Commanderie :

« Après, s’ils partent en Italie parce qu’être à la Commanderie, c’est malsain, là je ne comprendrais plus. Parce que s’il y a des gens qui tirent contre le club, c’est facile, c’est au revoir monsieur. »

