OM : En plus de Rabiot et Zhegrova, nouveau coup dur !

Déjà privé de Facundo Medina lors de la défaite à Rennes (0-1) vendredi dernier, l’Olympique de Marseille doit encaisser un nouveau coup dur. Le défenseur argentin, prêté avec option d’achat par le RC Lens, s’est blessé à une cheville ce mardi à l’entraînement à la Commanderie.

Suspendu lors de son premier match officiel avec l’OM, Medina devait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs samedi face au Paris FC (17 heures). Mais ce scénario est fortement compromis. L’ancien Lensois a dû interrompre sa séance et quitter le centre d’entraînement marseillais en béquilles, avant de passer des examens pour déterminer la gravité de sa blessure.

Medina blessé à la cheville !

Cette absence potentielle vient compliquer encore davantage la tâche de Roberto De Zerbi. À Rennes, l’entraîneur marseillais avait déjà été contraint d’aligner Geoffrey Kondogbia en défense centrale aux côtés de Leonardo Balerdi, avant de le remplacer à la pause. L’OM conserve néanmoins l’option CJ Egan-Riley, spécialiste du poste, mais le secteur défensif apparaît fragile alors que le club est déjà en quête de renforts.

La blessure de Medina s’ajoute à une actualité mouvementée pour l’OM. Après le clash du vestiaire, les départs annoncés de Adrien Rabiot et Rowe, et un dossier Edon Zhegrova en mauvaise posture – l’ailier kosovar ayant donné son accord à la Juventus selon plusieurs sources italiennes – le club marseillais traverse une période délicate.

L’attente est désormais tournée vers les résultats des examens médicaux du défenseur argentin. Si son indisponibilité venait à se confirmer, l’OM verrait l’un de ses renforts défensifs contraint de patienter avant de porter officiellement le maillot marseillais. Dans un calendrier chargé et un contexte déjà tendu, ce contretemps illustre les difficultés que le club doit gérer sur plusieurs fronts à la fois.