OM: Encore une mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais…

Après la victoire face à l’OGC Nice lors de la dernière journée de championnat, l’Olympique de Marseille se déplacera à Saint-Etienne juste après la trêve internationale pour tenter de confirmer sa deuxième place. Un voyage périlleux contre une équipe qui a absolument besoin de points pour se maintenir et qui se fera sans les supporters marseillais, une nouvelle fois interdits de déplacement.

Dès la fin de la trêve internationale, la Ligue 1 sera de retour. Avant cette petite pause, l’Olympique de Marseille s’était imposé face à l’OGC Nice dans un Vélodrome plein à craquer et chaud comme la braise. Une victoire qui avait permis à l’OM de prendre seul la deuxième place du championnat et d’éjecter les Niçois du podium. Fort de ce succès, les olympiens devront assurer lors des matchs suivants pour espérer terminer à la seconde place de cette Ligue 1 extrêmement serrée cette année. Pour se faire, les hommes de Jorge Sampaoli se déplaceront à Saint-Etienne lors de la prochaine journée. Malheureusement pour les Marseillais, ils ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters pour ce classique du championnat de France.

L’OM sans ses supporters à Saint-Etienne

Une fois n’est pas coutume, les supporters marseillais n’auront pas la chance de pouvoir encourager leur équipe lors du prochain match à l’extérieur. En effet, la préfecture de la Loire a pris un arrêté empêchant les fans olympiens de se déplacer dans le Chaudron. Dans une ambiance qui s’annonce chaude, quelques chants marseillais n’auraient sans doute pas été de refus pour les coéquipiers de Dimitri Payet qui auront certainement besoin de soutien pour terminer cette saison de la meilleure des manières.

Le Vélodrome « un cran au-dessus » du Chaudron pour Saliba

« J’ai débuté à St-Etienne où l’ambiance n’est pas mal, comme à Marseille. Je pense quand même que le Vélodrome est un cran au-dessus au niveau de ses supporters. Je suis habitué aux ambiances comme celle-là, et j’espère que ça va durer. (…) L’ambiance du Vélodrome un critère pour rester ou non à la fin de la saison? Bien sûr. Quand j’en parle avec Mattéo (Guendouzi), rentrer dans un stade comme ça, dans le couloir, on est tous excités parce qu’on sait que ça va gueuler. Quand on entre, il y a une atmosphère que vous devez vivre pour la comprendre. Quand tu vois l’équipe adverse qui rentre sous les sifflets, ça fait quelque chose. Tu es dans ton match dès l’échauffement, ils sont tous déjà là, et ça donne vraiment beaucoup d’émotions. » William Saliba – source : RMC (23/03/2022)