OM – Eric Di Meco juge le jeu que propose Marcelino !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur le début de saison très poussif de l’Olympique de Marseille et de son nouvel entraîneur Marcelino.

Le début de saison de l’OM est loin d’être à la hauteur des espérances des supporters. L’élimination en Ligue des champions et le jeu plus que poussif proposé par l’équipe de Marcelino font déjà naître de nombreuses interrogations autour du nouveau coach olympien. Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son avis sur le premier mois de compétition du club marseillais.

« Il faut faire attention aux jugements hâtifs, parce que parfois on doit ravaler ce qu’on a dit un peu rapidement… par contre tu ne peux pas empêcher de commenter ce qu’ils voient. Et ce qu’ils voient en ce moment c’est un 4 4 2 à l’ancienne qui semble passé de mode et sans surprise pour l’adversaire et pour le moment ne fait pas rêver » , explique ainsi Eric Di Meco avant de poursuivre sur jeu proposé depuis le début de la saison par l’équipe de Marcelino :

« Moi, je m’ennuie devant les matchs de l’OM. C’est quand même une notion importante quand tu regardes du football. On ne comprend pas trop ce qu’il veut faire, des joueurs ne sont pas encore au niveau, on se dit qu’il va falloir attendre. Mais d’ici peu quand il y aura une dizaine de matchs et trois mois de travail avec ton équipe, c’est-à- dire juillets août septembre, à un moment donné il va falloir voir quelque chose… La chance c’est qu’à l’arrivée tu es deuxième du championnat, preuve que les autres sont aussi en difficultés cette année mais il va falloir montrer beaucoup plus pour avoir le jeu de tes ambitions. Mais on ne va pas tuer le mec au bout de quatre matchs quand même…

