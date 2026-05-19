OM : les confidences d’Éric Roy sur Grégory Lorenzi !

Alors que le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille, Éric Roy a pris position sur le profil du directeur sportif brestois. L’actuel entraîneur du Stade Brestois estime que Lorenzi possède les qualités nécessaires pour réussir dans un club exposé comme l’OM.

Depuis plusieurs jours, le dossier Grégory Lorenzi anime l’actualité autour de l’Olympique de Marseille. Architecte majeur de la spectaculaire progression du Stade Brestois ces dernières saisons, le directeur sportif breton est régulièrement associé au club marseillais dans le cadre d’une possible réorganisation sportive.

Invité à réagir sur cette éventualité par RMC, Éric Roy, ancien joueur de l’OM entre 1996 et 1999 et actuel entraîneur de Brest, a publiquement soutenu son ancien dirigeant.

“Pourquoi il ne serait pas capable de réussir à l’OM ?” a lancé le technicien brestois avant de poursuivre : “C’est marrant, parce que moi, j’ai connu à l’OM des entraîneurs très, très calmes comme Gérard Gili par exemple alors qu’on a toujours tendance à croire qu’il faut des fous furieux. Toutes les personnalités sont capables de réussir. Est-ce qu’il mérite d’aller dans un grand club ? À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous vous méritez”.

Un avenir encore lié au maintien de Nice

Si le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance dans l’environnement de l’OM, son avenir ne semble toutefois pas totalement scellé. Plusieurs informations évoquent un accord avec l’OGC Nice, conditionné au maintien du club azuréen en Ligue 1.

Nice doit encore disputer un barrage décisif face à l’AS Saint-Étienne, un rendez-vous qui pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir du dirigeant brestois. Dans ce contexte, le dossier reste particulièrement suivi à Marseille, où les dirigeants cherchent à renforcer la structure sportive du club avant le prochain mercato.

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Le travail de Lorenzi salué après la réussite brestoise

À Brest, Grégory Lorenzi s’est imposé comme l’un des principaux artisans de la montée en puissance du club. Son travail sur le recrutement et la stabilité sportive a largement contribué à installer durablement le Stade Brestois dans la première partie de tableau de Ligue 1.

Cette réussite explique aujourd’hui l’intérêt suscité autour de son profil, notamment du côté de l’Olympique de Marseille, où la pression médiatique et sportive reste bien supérieure à celle connue en Bretagne.