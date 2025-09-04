Les infos de Molina sur Ordonez, confirmé pour Egan-Riley et les 6 prochains matches… Les 3 infos OM du 4 septembre 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 4 septembre dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato du club marseillais.

Bruges a baladé l’OM pour Ordonez

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato estival agité, marqué par de nombreux rebondissements. Parmi les dossiers brûlants figure celui de Joel Ordoñez, le défenseur de Bruges longtemps ciblé par les dirigeants phocéens. Dans une prise de parole récente, le journaliste Romain Molina a livré des révélations sur les coulisses de ce transfert avorté, accusant notamment Bruges d’avoir manipulé l’OM.

Selon Molina, un premier accord avait été trouvé entre l’OM et Bruges pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros. Mais le club belge aurait rapidement changé de stratégie en espérant une offre venue de Premier League. « Ordoñez, c’est un cas exceptionnel. Bruges espérait un transfert en Premier League, mais il y avait Marseille. Il y a eu un premier accord autour de 25M€, mais au fur et à mesure Bruges a fait monter les enchères. Ils ont fait attendre l’OM et les ont manipulés, car ils espéraient une offre de 40 à 50M€ », a expliqué le journaliste.

Une stratégie risquée… qui n’a finalement pas payé. Aucun club anglais n’a formulé une telle proposition et Ordoñez est finalement resté à Bruges.

A lire aussi : Révélations sur Ceballos et Rabiot, plus une précision importante Mercato de Romano ! Les 3 infos OM du 3 septembre 2025

L’OM se rabat sur Aguerd, un choix jugé plus intelligent

Face à cette impasse, Pablo Longoria et ses équipes ont dû réagir vite en activant leur plan B : Nayef Aguerd, en provenance de West Ham. Pour Molina, ce virage stratégique démontre une certaine intelligence dans la gestion du mercato : « Au final, le joueur est toujours à Bruges car à ce prix-là, il n’y avait pas grand monde pour Ordoñez. C’est pour cela qu’au final l’OM a fait Aguerd, qui était le plan B. Donc quelque part, c’est travailler intelligemment. »

Un tacle glissé aux agents

Molina en a profité pour pointer du doigt le rôle de certains agents dans ces négociations, notamment celui de Mounir Sidhoum, représentant d’Aguerd : « Je ne comprends pas comment des gens dans le milieu du foot peuvent parler avec l’agent d’Aguerd, qui est sur toutes les caméras. Mais bon, on en reparlera dans les prochaines semaines. »

1 match pour Egan-Riley

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a subi une défaite frustrante face à l’OL (0-1) lors du choc au Groupama Stadium. Au-delà du résultat, l’un des faits marquants de la rencontre reste l’expulsion du jeune défenseur Conrad-Jaden Egan-Riley, coupable d’une faute en position de dernier défenseur sur Malick Fofana.

Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a tranché : pour la première fois de la saison, un joueur marseillais a été sanctionné. Egan-Riley écope d’un match de suspension ferme, accompagné d’un autre match avec sursis. Une décision logique au regard du règlement, qui prive toutefois l’OM d’une solution défensive lors du prochain rendez-vous.

Première sanction pour un joueur de l’OM cette saison, 1 match pour Egan-Riley

A lire aussi : La liste des joueurs qualifiés par l’OM pour la Ligue des champions révélée !

Conséquence directe : l’Anglais manquera la rencontre face au FC Lorient, prévue le 12 septembre au stade Vélodrome. Une absence qui tombe au moment où Roberto De Zerbi continue d’affiner sa défense centrale. Bonne nouvelle toutefois pour le coach italien, l’ancien joueur de Burnley pourra rejouer dès le Classique OM-PSG, programmé le 21 septembre, un choc capital pour les ambitions marseillaises.

🚨 Romain Molina sur le dossier Ordoñez :

« Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre PL à 40-50M€. Un accord à 25M€ existait mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordoñez est resté à Bruges et l’OM a pris Aguerd, leur plan B. »#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/kmxEdgqKPg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

Une défense marseillaise renforcée malgré l’absence

Malgré cette suspension, l’OM peut s’appuyer sur des renforts de poids. Recrutés lors du dernier jour du mercato, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd sont désormais disponibles et offrent à De Zerbi une profondeur supplémentaire dans l’axe. Cette concurrence accrue pourrait permettre de mieux gérer les échéances importantes, notamment européennes.

L’expulsion d’Egan-Riley reste un coup d’arrêt dans son intégration, lui qui avait montré des qualités intéressantes depuis son arrivée. Pour l’instant, le club marseillais devra faire sans lui contre Lorient, avant de retrouver un effectif complet pour affronter le Paris Saint-Germain dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant.

Le programme complet de l’OM jusqu’à la trêve

La LFP a officialisé ce jeudi la programmation du match de la 7e journée de Ligue 1. L’OM se déplacera à Metz le samedi 4 octobre à 17h, un horaire dicté par les contraintes européennes et la diffusion télévisée. La rencontre sera retransmise sur BeIN Sports 1. Ce choix s’explique notamment par la présence du choc Lille-PSG programmé le dimanche soir et par l’engagement continental des Marseillais, qui recevront l’Ajax Amsterdam au Vélodrome le mardi précédent en Ligue des champions.

Un automne chargé pour l’OM

La programmation met en lumière un calendrier particulièrement dense pour les hommes de Roberto De Zerbi. Entre la réception de Lorient, le déplacement à Strasbourg, le choc face au PSG et les affiches européennes contre le Real Madrid et l’Ajax, l’OM enchaînera six rencontres en seulement trois semaines. Une séquence qui exigera de la profondeur de banc et une gestion rigoureuse des temps de jeu.

Cette série de matches se terminera avec le déplacement à Metz, juste avant la trêve internationale d’octobre. Un moment de répit bienvenu pour les organismes, après un bloc de rencontres capitales aussi bien en championnat qu’en coupe d’Europe.

📅 Programme complet de l’#OM avant la trêve internationale d’octobre : 12/09 : OM – Lorient (20h45) #OMFCL 16/09 : Real Madrid – OM (21h00) #REALOM 21/09 : OM – PSG (20h45) #OMPSG 26/09 : Strasbourg – OM (20h45) #RCSAOM 30/09 : OM – Ajax (21h00) #OMAJAX 04/10 : Metz – OM… pic.twitter.com/FEjJusJDJl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

Afin de mesurer l’intensité qui attend les Olympiens, voici le calendrier détaillé des six prochaines échéances :

Vendredi 12 septembre – OM – Lorient (20h45, Ligue 1+, 4e journée)

– (20h45, Ligue 1+, 4e journée) Mardi 16 septembre – Real Madrid – OM (21h00, Canal+, Ligue des champions, 1ère journée)

– (21h00, Canal+, Ligue des champions, 1ère journée) Dimanche 21 septembre – OM – PSG (20h45, Ligue 1+, 5e journée)

– (20h45, Ligue 1+, 5e journée) Vendredi 26 septembre – Strasbourg – OM (20h45, Ligue 1+, 6e journée)

– (20h45, Ligue 1+, 6e journée) Mardi 30 septembre – OM – Ajax Amsterdam (21h00, Canal+, Ligue des champions, 2e journée)

– (21h00, Canal+, Ligue des champions, 2e journée) Samedi 4 octobre – Metz – OM (17h00, BeIN Sports 1, 7e journée)

– (17h00, BeIN Sports 1, 7e journée)

A lire : Mercato OM : Les révélations de Romain Molina sur le dossier Ordoñez et le choix Aguerd

Après cette dernière échéance, les Marseillais basculeront dans une nouvelle trêve internationale, prévue à partir du lundi 6 octobre.