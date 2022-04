OM – Feyenoord : Le 5 mai, une date qui pose problème

Après sa victoire face au PAOK hier soir, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa Conférence. Le match retour se disputera au Vélodrome le 5 mai, le jour des commémorations du 30e anniversaire de la catastrophe de Furiani.

C’est une rencontre qui est forcément attendue par les supporters de l’OM. Après la victoire 0-1 des Phocéens face au PAOK Salonique hier soir, l’OM accède donc au demi-finale de Ligue Europa Conférence. Leur première demi-finale de Coupe d’Europe depuis la rencontre face au Salzbourg en Ligue Europa en 2018.

L’OM connaît déjà son adversaire. Il s’agira du Feyenoord Rotterdam qui est venu à bout du Slavia Prague lors du tour précédent. Le match aller de disputera au Pays-Bas le 28 avril prochain. Pour ce qu’il en est du match retour, il doit se disputer le 5 mai prochain au Stade Vélodrome. Une date qui pose problème pour beaucoup puisqu’il s’agira du jour des commémorations du 30e anniversaire de la catastrophe de Furiani.

Renaud Muselier appelle l’UEFA à déplacer le match

Fin 2021, l’Assemblée nationale et le Sénat avaient pourtant voté une loi visant à ne plus organiser de match professionnel de football le 5 mai. Par ailleurs, cette loi ne s’applique pas pour les matches européens. Sauf retournement de situation, la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence entre l’OM et Feyenoord devrait donc bel et bien se disputer le 5 mai prochain au Vélodrome.

Que ce soit Renaud Muselier, le président de la région ou Bastien Dumas-Paoli, le vice-président du collectif des victimes de la catastrophe de Furiani, ils sont tous tristes de savoir que cette rencontre se disputera lors de cette date. Ils appellent à ce que l’UEFA déplace la demi-finale retour.