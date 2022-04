L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 sur la pelouse du PAOK Salonique hier soir et accède aux demi-finales de Ligue Europa Conférence. Razvan Lucescu a annoncé qu’il soutiendrait l’OM.

C’était un match attendu. L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 sur la pelouse du PAOK Salonique hier soir en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Un deuxième succès consécutif face aux Grecs qui permet à l’OM d’accéder aux demi-finales de la compétition. Comme au match aller, Dimitri Payet a marqué et a permis aux siens de ne pas laisser de chance au PAOK.

L’OM a concédé quelques occasions mais Steve Mandanda s’est montré impérial dans les cages. Il a également eu un rôle crucial à jouer dans cette qualification. Au prochain tour, les Olympiens feront face au Feyenoord Rotterdam.

Maintenant, je suis supporter de l’OM – Razvan Lucescu

À l’issue de la rencontre face au PAOK, leur technicien Razvan Lucescu a fait une déclaration surprenante.

« Maintenant, je suis supporter de l’OM. Je veux qu’ils gagnent. Pour moi, Marseille est une équipe très bien organisée, avec de bons joueurs, de qualité, donc je pourrais dire que c’est la favorite pour moi. C’est une bonne leçon que nos supporters ont donnée à vos supporters de Marseille. Tout le monde a eu peur de venir ici, tout le monde a eu peur de jouer ici mais c’était une atmosphère très belle pour un match de foot. Ça doit l’être à Marseille » Razvan Lucescu – Source : Canal + (14/04/22)

Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire — Bakambu

Cela paraît en tout cas être un objectif clair du club depuis qu’il joue la compétition. Cedric Bakambu était devant les journalistes en conférence de presse ce jeudi après la qualification en 1/2. L’attaquant a affirmé que le président Longoria ainsi que le coach ont été clairs à ce sujet.

« Il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d’Europe. On joue tous les matchs pour les gagner On est à deux matchs d’une finale, j’espère qu’on saura aller au bout. Il faut prendre match par match. Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire. Dès le début de la compétition, le coach et le président nous l’ont dit (qu’il fallait essayer de la gagner, ndlr). Comme on l’a vu ce soir, ce sont des grosses ambiances » Cedric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/04/22)