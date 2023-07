OM : Finalement pas de 4-4-2 pour Marcelino selon La Provence ?!

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le journal La Provence vient de révéler dans un dossier consacré à l’Olympique de Marseille que Marcelino pourrait jouer en 4-2-3-1 voire en 4-3-3. Une nouvelle qui vient bousculer les avis déjà conçus sur l’approche tactique de l’équipe la saison prochaine.

C’est une information surprenante, mais qui pourrait être capitale pour la saison à venir de l’OM. La Provence révèle dans son édition du jour que l’équipe devrait être positionnée en 4-2-3-1 cette année. Une surprise quand on sait que l’entraineur fraichement arrivé Marcelino est un adepte quasiment inconditionnel du 4-4-2.

A cela, le journal ajoute que Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha seront les deux attaquants de pointe et qu’aucun ajout ne sera fait à ce poste là.

🔹Marcelino 🇪🇸, adepte du 442, devrait utiliser un 4231 cette saison ! 👉Il ne devrait plus avoir de recrue en pointe ou Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha se partageront le poste d’avant centre. 👉En soutien, Ruslan Malinovskyi tentera de se relancer après 6 premiers mois… pic.twitter.com/vSdSS2b65Q — Infos OM (@InfosOM_) July 26, 2023

Quid des ailes ?

Le jeune Iliman Ndiaye, très attendu sur la Canebière depuis plusieurs semaines maintenant, devrait être utilisé comme « meneur de jeu ou second attaquant », tout comme Ruslan Malinovskyi qui n’a pas pleinement convaincu et devra se relancer dans ce rôle.

Aussi, le possible départ de Cengiz Under et la possibilité d’un 4-2-3-1, voire d’un 4-3-3 selon La Provence, laissent des interrogations sur les couloirs. Azzedine Ounahi et Amine Harit ont « débuté la préparation sur une aile » d’après le quotidien marseillais et le club chercherait un joueur à gauche, Ismaïla Sarr étant présenté comme un « ailier droit ».