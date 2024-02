OM: Gasset confirme 4 absences et annonce 1 grand retour dans le groupe olympien !

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo et la suspension de Clauss. Le coach de l’OM a également annoncé un grand retour dans le groupe olympien !

L’OM recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo ainsi que la suspension de Clauss. Le technicien français a également annoncé le retour de Pape Gueye dans le groupe olympien !

Gueye de retour dans le groupe

#Gasset sur #Gueye: « J’ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. » #OMMHSC #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/My1bBUVwSb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2024

« J’ai dit à la direction si vous me demandez de remplir une mission, j’aimerais avoir tous les éléments à ma disposition. Pape Gueye est disponible et dans le groupe pour dimanche. Il a repris l’entraînement avec nous depuis 48h, a indiqué l’entraîneur marseillais. Clauss est suspendu. On récupère également Balerdi après sa suspension ainsi que Garcia et Onana, qui ‘n’étaient pas qualifiés en Ligue Europa », a-t-il ajouté.

