OM : Gattuso confirme 3 absents face au MHSC !

Avant le dernier match de l’année 2023, et un déplacement de l’OM à Montpellier. Le coach Gennaro Gattuso a évoqué l’état de son groupe pour ce court déplacement. Il devra se passer de 3 joueurs !

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe ».

Rongier, Correa et Lodi absents