OM : Quel onze face à Montpellier?

L’Olympique de Marseille jouera ce mercredi le dernier match de l’année civile face à Montpellier. Quel onze va mettre en place Gennaro Gattuso?

En plus de l’absence de Rongier et Correa, l’OM ne pourra compter sur Renan Lodi pour ce dernier match de l’année 2023. Iliman Ndiaye est en revanche de retour après sa suspension en Ligue 1 après l’appel de l’OM.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Mbemba devrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son couloir droit. Murillo pourrait être aligné à gauche. Veretout devrait être aligné au milieu en compagnie de Kondogbia et d’Harit en numéro 10. Devant, le duo Aubameyang et Ndiaye pourrait être également reconduit.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Veretout Kondogbia Murillo

Harit

Vitinha Aubameyang

Pape Gueye s’est livré en zone mixte après le match OM – Clermont (2-1). L’international sénégalais était content de cette victoire : « En premier lieu, on va retenir la victoire, on avait besoin de points. On sait qu’à domicile, avec les supporters, on est un grand club et on doit gagner ce match là. C’est vrai que ça a été compliqué notamment en deuxième mi-temps : on a un peu trop reculé et laissé Clermont jouer. On va voir avec le staff ce qui n’a pas été et corriger ça pour le match à Montpellier. On est bien revenus (au classement), on est en confiance. Après le coach nous le dit souvent, on doit aborder match après match, rester concentré, ne pas regarder ce que font les autres équipes, et ça nous réussit en ce moment. J’espère qu’on va continuer comme ça. Je ne sais pas si c’est une remontada, mais chaque match est important, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. En ce moment, on est plutôt bien, on va continuer à travailler pour continuer à gagner des matches ».