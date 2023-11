OM: Gattuso confirme cinq absents et un retour face à Lens !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a annoncé cinq absents et un retour pour cette rencontre.

Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Lens, Gennaro Gattuso a fait le point sur son groupe. L’entraîneur de l’OM a annoncé cinq absents et un retour pour la rencontre.

Aubameyang de retour, Ounahi pas dans le groupe

« Aubameyang est disponible, on a fait un test ce matin à l’entraînement. Je ne sais pas s’il sera titulaire ou s’il aura le droit de jouer 30-40 minutes. On est certain de ce qu’on fait avec lui. Rongier va se faire opérer à Paris lundi. Blanco devrait être disponible contrairement à Mughe. Et Ounahi n’est pas dans le groupe », a affirmé le coach italien.

À noter les suspensions de Samuel Gigot et de Pape Gueye pour ce rendez-vous.