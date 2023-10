OM-OL: Gattuso confirme un absent en plus de Lopez et Balerdi

L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a confirmé une absence supplémentaire en plus de celles dePau Lopez et Leonardo Balerdi.

« Ounahi a eu un problème à la maison et il s’est fait mal au dos. On a préféré qu’il se repose »

🔹Gennaro Gattuso annonce qu’Azzedine Ounahi 🇲🇦 est tombé chez lui et s’est fait mal au dos. Il se repose pour le moment. 🤕#OMOL #TeamOM pic.twitter.com/d7fn0VNXXi — Infos OM (@InfosOM_) October 28, 2023

« Ounahi a eu un problème à la maison, un problème domestique et il s’est fait mal au dos. On a préféré qu’il se repose. Je vous le dis car vous êtes à la recherche de scoops, voilà je vous parle honnêtement car vous auriez fini par le savoir », a souligné le technicien italien. Gigot et Correa sont disponibles. Gigot n’est pas à 100% mais il a sa mentalité de guerrier. Correa aurait dû avoir 4-5 jours de repos complet et ne pas suivre sa volonté de revenir aussi vite, il aurait dû faire un stop complet« , a ajouté Gattuso.