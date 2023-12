OM: Aubameyang revient sur sa célébration et fait son autocritique avant Rennes

Auteur d’un triplé face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi (4-3), Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur sa célébration lors de son deuxième but et a fait son autocritique depuis le début de saison en conférence de presse.

Pierre-Emerick Aubameyang a remis les pendules à l’heure en inscrivant un triplé face à l’Ajax Amsterdam (4-3) ce jeudi. Présent en conférence de presse avant la réception de Rennes ce dimanche pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, l’attaquant de l’OM est revenu sur la célébration de son deuxième but et a effectué son autocritique depuis le début de saison.

A LIRE AUSSI:OM: Riolo approuve les critiques contre Aubameyang

« J’ai regardé tous mes matches et c’est un mix de bonnes et de mauvaises choses »

Aubameyang: « J’ai regardé tous mes matches et c’est un mix de bonnes et de mauvaises choses. Par exemple à Metz je me suis trouvé bon mais des petits détails on fait que tout n’est pas allé comme je le voulais. Sur d’autres matchs j’étais beaucoup moins bien et j’en suis… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« J‘ai regardé tous mes matches et c’est un mix de bonnes et de mauvaises choses. Par exemple à Metz je me suis trouvé bon mais des petits détails on fait que tout n’est pas allé comme je le voulais. Sur d’autres matchs j’étais beaucoup moins bien et j’en suis conscient, a confié l’international gabonais.

Aubameyang sur sa célébration: « Qu’est-ce qui vous fait penser que ma célébration était une défiance et pas une insatisfaction personnelle ? Je peux vous dire aussi qu’avec tout ce qui se passé j’avais de quoi ne pas être content. » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« Qu’est-ce qui vous fait penser que ma célébration était une défiance et pas une insatisfaction personnelle ? Je peux vous dire aussi qu’avec tout ce qui se passé j’avais de quoi ne pas être content. J’ai un petit peu les boules par rapport à ce qui se passe depuis le début de saison. Je pense que les supporters ont aussi envie que je sois le Pierre-Emerick que tout le monde attend alors pourquoi défier le public », a-t-il ajouté.