OM : « Si on ne le fait pas, nous resterons des médiocres »

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre entre l’OM et l’AEK Athènes, Gennaro Gattuso a évoqué les petits détails qui peuvent faire la différence. Il estime que ses joueurs doivent être prêts pour ça !

Gattuso a insisté sur les détails et le fait de ne pas évoquer la malchance. « On va se concentrer sur le match de demain et on pensera ensuite à la suite. Il faut qu’on fasse un grand match. Je pense qu’on est sur la bonne voie. Il nous manque des détails: être prêt avant de rentrer, parler et s’entraider sur le terrain. Il faut vraiment travailler là-dessus, que les joueurs soient toujours à 1000 à l’heure. Si on continue sur cette voie, on pourra obtenir des résultats. C’est une équipe vivante, qui n’aime pas perdre. Mais il faut améliorer ces détails, si on ne le fait pas, nous resterons des médiocres, ce n’est pas l’objectif. Il faudra être attentif aux coups de pieds arrêtés et à leur faculté à attaquer la profondeur. On doit améliorer les détails. Je ne veux pas entendre des phrases sur la malchance ou de la poisse. Sinon ça devient un alibi sans fin. On doit s’améliorer d’un point de vue tactique et technique. Je dois voir avec tous les joueurs pour voir s’ils ont tous bien mis leur maillot. C’est de ma faute. »

A LIRE AUSSI: Avant d’affronter l’OM, rien ne va plus à Lyon !

Il nous manque des détails: être prêt avant de rentrer, parler et s’entraider sur le terrain

#Gattuso : « On doit améliorer les détails. Je ne veux pas entendre des phrases sur la malchance ou de la poisse. Sinon ça devient un alibi sans fin. On doit s’améliorer d’un point de vue tactique et technique. Je dois voir avec tous les joueurs pour voir s’ils ont tous bien mis… pic.twitter.com/BxjSH2fyFZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 25, 2023

Autre thème, Vitinha. L’attaquant doit encore patienter et devrait avoir l’occasion de montrer ses qualités aux supporters marseillais qui commencent à râler sur les prestations décevantes de Pierre-Emerick Aubameyang, surtout en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : OM : Gattuso fait le point sur les blessés ! 2 forfaits au minimum

« Vitinha, j’ai parlé avec lui. Son moment va arriver, explique le coach Gattuso en conférence de presse ce mercredi. On en parle pas beaucoup mais notre équipe commence à fonctionner offensivement. Vitinha doit s’améliorer dans les phases sans ballon. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas qu’il soit triste, je veux le voir avec le sourire »

#Gattuso : « Vitinha, j’ai parlé avec lui. Son moment va arriver. On en parle pas beaucoup mais notre équipe commence à fonctionner. Vitinha doit s’améliorer dans les phases sans ballon. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas qu’il soit triste, je veux le voir avec le sourire » #ConfOM… pic.twitter.com/fVwoLzYZSX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 25, 2023

L’énorme reprise de volée de Vitinha à l’entraînement !

L’entraîneur de l’OM a réalisé un exercice spécifique pour les attaquants. Le technicien italien, proche des buts et du poteau de corner, a délivré des ballons à ses joueurs, placés à l’entrée de la surface de réparation. Un travail de précision dans les frappes et d’adresse devant les cages. Les olympiens ont également effectué un exercice de passe une-deux ainsi que des reprises de volée aux 18 mètres.