OM : Genesio a identifié trois gros problèmes dans son équipe

Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, Bruno Genesio et son staff cherchent les leviers capables de relancer l’OM. Selon L’Équipe, les discussions avec les joueurs ont permis d’identifier plusieurs problèmes récurrents dans le jeu marseillais. Trois points sont particulièrement ciblés : la gestion des temps faibles, la coordination du pressing et les placements collectifs.

Trois axes de travail prioritaires

Malgré la mauvaise série actuelle, Bruno Genesio ne compte pas tout bouleverser avant la réception du PSG. Selon L’Équipe, le staff considère que les difficultés de l’OM ne se résument pas à un problème de système ou à la seule défense.

Dans les échanges avec les joueurs, trois thèmes reviennent particulièrement : la gestion des temps faibles, la coordination du pressing et les placements.

Autrement dit, le problème est avant tout collectif. L’OM parvient encore à produire des séquences intéressantes, mais perd trop souvent son organisation au fil des rencontres.

Une équipe qui se désunit trop vite

Le scénario du match face à Besiktas a encore illustré ce problème. Après une première période plutôt équilibrée, les Marseillais ont progressivement perdu leur structure après la pause.

Bruno Genesio l’a lui-même reconnu après la rencontre, expliquant notamment que son équipe ne « courait plus ensemble ». Le staff cherche donc à retrouver davantage de coordination, de compacité et de maîtrise dans les moments difficiles.

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Pas de révolution tactique pour le moment

Toujours selon L’Équipe, Genesio reste attaché à son 4-2-3-1, travaillé tout au long de la préparation estivale. Le technicien ne prévoit donc pas, à court terme, de revenir à une défense à trois.

L’idée est plutôt de corriger les comportements à l’intérieur du système actuel avant d’envisager des changements plus profonds pendant la trêve internationale.

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Face au PSG, l’OM devra donc surtout montrer qu’il est capable de rester organisé plus longtemps et de mieux gérer ses temps faibles, sous peine de prolonger encore une série déjà très inquiétante.