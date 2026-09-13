OM : Genesio en rupture avec McCourt ? L’Équipe évoque de fortes crispations

La tension monte encore autour de l’Olympique de Marseille. Au lendemain de la défaite à Rennes (1-0), L’Équipe décrit un Bruno Genesio en phase avec ses dirigeants sportifs mais désormais en forte crispation avec Frank McCourt. Le technicien refuse surtout d’endosser seul la réduction des ambitions du club, conséquence directe d’un été marqué par l’austérité.

Genesio ne veut pas porter seul la baisse des ambitions

Selon L’Équipe, la situation se tend sérieusement autour de Bruno Genesio. Le quotidien explique que l’entraîneur reste aligné avec la direction sportive, mais que le désaccord avec le propriétaire Frank McCourt est devenu beaucoup plus profond.

Après Rennes, Genesio a une nouvelle fois insisté sur le contexte dans lequel travaille son équipe. Il estime que l’OM peut rivaliser par séquences avec certaines formations de Ligue 1, mais pas encore suffisamment pour gagner ce type de matches. Surtout, il a demandé que les ambitions réelles du club soient expliquées plus clairement.

L’Équipe évoque une rupture avec le propriétaire et souligne le silence de Frank McCourt dans cette période délicate.

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Le mercato estival au cœur des tensions

Depuis plusieurs semaines, Genesio laisse transparaître son incompréhension face aux contraintes financières imposées au club. Il avait déjà reconnu ne pas avoir mesuré, à son arrivée, l’ampleur de la situation économique. FCM revenait récemment sur les confidences du coach concernant les difficultés du mercato marseillais.

Cette fois, le discours va plus loin. L’entraîneur ne veut pas être celui qui annonce seul une éventuelle baisse des objectifs, alors que l’OM reste sur trois défaites consécutives en championnat et ne compte que trois points après quatre journées.

Un contexte explosif avant Besiktas et le PSG

La pression sportive va désormais s’ajouter à cette tension institutionnelle. Marseille doit rapidement réagir avec deux rendez-vous majeurs à venir face au Besiktas en Ligue Europa puis au PSG en Ligue 1. Dans ce contexte, la relation entre Genesio et le propriétaire américain devient un sujet central pour la suite de la saison.