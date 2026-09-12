OM : Genesio interpelle sur les ambitions du club après Rennes

L’Olympique de Marseille a concédé une troisième défaite en quatre journées de Ligue 1, vendredi soir à Rennes (1-0). Après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas seulement regretté le manque d’efficacité de son équipe : l’entraîneur marseillais a surtout interrogé publiquement le niveau d’ambition que l’OM peut réellement afficher cette saison.

Face à Rennes, Marseille a montré un meilleur visage en première période sans parvenir à concrétiser ses occasions. Les Bretons ont finalement fait la différence au retour des vestiaires par Adrien Thomasson. Cette nouvelle défaite laisse l’OM à trois points après quatre journées, dans une situation déjà délicate.

Genesio : « Il faudra du temps »

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Bruno Genesio a reconnu les limites actuelles de son groupe. Le technicien estime que l’OM a dû procéder à beaucoup d’ajustements depuis le début de saison et prévient qu’il faudra du temps pour stabiliser l’équipe.

Genesio s’est surtout montré très prudent lorsqu’il a été interrogé sur les équipes avec lesquelles Marseille pouvait réellement rivaliser cette saison. Il estime que son équipe a été capable de lutter avec Monaco ou le Paris FC, mais pas encore suffisamment pour gagner ces rencontres.

Un message sur les ambitions réelles de l’OM

La déclaration la plus forte concerne toutefois les attentes autour du club. Alors que l’OM est naturellement attendu dans le haut du classement, Genesio a estimé qu’il fallait peut-être « expliquer les choses plus clairement », avant d’ajouter que ce n’était pas à lui de le faire.

Une sortie qui intervient dans un contexte particulier : Marseille a terminé son mercato sans recrue et dispose d’un effectif réduit à plusieurs postes. Le coach avait déjà reconnu avant la rencontre la nécessité de trouver des solutions avec les joueurs à sa disposition.

Cette question des moyens et de la construction de l’effectif était déjà au cœur de notre analyse sur le chantier défensif de Bruno Genesio. La situation sportive devient désormais urgente après trois défaites en quatre journées. Retrouvez également notre compte rendu de Rennes – OM.