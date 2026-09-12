OM : Genesio réclame du temps… et lâche « Est-ce qu’on en aura ? »

Après la troisième défaite consécutive de l’OM en Ligue 1, vendredi 11 septembre à Rennes (1-0), Bruno Genesio a livré un constat sans détour en conférence de presse. L’entraîneur marseillais estime que son groupe a besoin de temps pour progresser, mais il s’interroge déjà sur la patience qui lui sera accordée dans un environnement où l’exigence de résultats est immédiate.

« On a eu à faire beaucoup de bricolage »

Interrogé après la rencontre, Bruno Genesio a reconnu les difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Le technicien estime que son équipe montre certaines choses intéressantes mais reste encore trop irrégulière pour transformer ses séquences positives en résultats.

« La situation est suffisamment complexe, on a eu à faire beaucoup de bricolage pour l’instant, il faudra du temps. Est-ce qu’on en aura ? Je ne sais pas. »

Une déclaration rapportée par L’Équipe et l’AFP qui intervient alors que Marseille ne compte que trois points après quatre journées. Après son succès inaugural contre Strasbourg, l’OM s’est incliné face à Monaco, au Paris FC puis à Rennes.

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Genesio sait que Marseille n’attend pas

Le coach olympien ne cherche pas à masquer l’urgence comptable. Il rappelle lui-même que le contexte marseillais impose de gagner rapidement et de viser le haut du classement. Une pression accentuée par le calendrier, avec la Ligue Europa puis le PSG qui arrivent très vite.

Genesio avait déjà affiché une certaine tension au moment d’évoquer les ambitions réelles du club après le revers à Rennes. Retrouvez ses déclarations sur les objectifs de l’OM.

Le message est donc clair : l’entraîneur estime avoir besoin de temps pour installer ses principes avec un effectif qu’il juge encore en construction. Reste à savoir combien de temps les résultats lui laisseront réellement.

Sources : L’Équipe et AFP, déclarations de Bruno Genesio après Rennes – OM, publiées le 11 septembre 2026.