OM : Gigot, Belloumi, Lindstrøm, Henrique… les infos mercato de ce weekend !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Roberto De Zerbi est attendu dans les prochains jours, le mercato de l’OM semble se réveiller aussi bien du côté des départs que celui des possibles arrivées. Voici les infos mercato de ce weekend. Luis Henrique et Vitinha vers la Serie A, Gigot aussi sur le départ… Brassier, Abdulhamid, Lindstrøm et Belloumi visés ?

Vitinha, OA de 15M€ ?

C’est terminé pour Vitinha ! L’attaquant portugais rejoint le Genoa en prêt avec OA obligatoire de 15M€ ! Fabrizio Romano annonce que le transfert est bouclé !

L’Olympique de Marseille a bouclé le transfert de Vitinha vers le Genoa ! L’attaquant portugais continue son prêt dans le club italien pour une saison supplémentaire. Ce nouvel accord comprend une option d’achat obligatoire de 15 millions d’euros. Fabrizio Romano confirme le deal !

Gigot, départ à vers l’Angleterre ?

L’Olympique de Marseille aurait pris la décision de se séparer de Samuel Gigot. Le défenseur ferait l’objet de discussions et de négociations de la part de clubs anglais et turcs !

La Provence nous donne de nouvelles informations sur l’avenir de Samuel Gigot en ce début de semaine ! Le défenseur central se serait fait une raison sur son départ et accepterait donc son sort. Ses récentes performances, bien que moins bonnes que sous Igor Tudor, lui ont permis d’attirer la convoitise de quelques clubs.

D’après le quotidien régional, des clubs anglais et turcs auraient déjà entamé les discussions avec l’Olympique de Marseille pour un départ dès cet été. Des sommes au dessus de 10 millions d’euros auraient même été évoquées ! Pas sûr que Roberto De Zerbi apprécie le profil de l’ancien joueur du Spartak.

L’OM veut Jesper Lindstrøm ?

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club phocéen serait en concurrence avec Lyon pour tenter de récupérer le milieu offensif de Naples Jesper Lindstrøm (24 ans).

Naples serait disposé à lâcher son joueur sous forme de de prêt payant avec une clause de rachat obligatoire.

Recruté pour 30 millions d’euros en 2023

L’international danois avait été recruté l’été dernier pour la somme de 30 millions d’euros. Il a disputé 20 matchs sans marquer le moindre but en championnat la saison dernière.

Capable de jouer sur les deux côtés, le joueur droitier pour ainsi être un renfort de choix dans un secteur offensif qui a montré énormément de lacunes l’an passé à l’OM.

Brassier, l’OM veut faire baisser le prix…

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Lilian Brassier pour rejoindre le club cet été. Le défenseur central pourrait quitter le club mais les Marseillais vont devoir augmenter leur budget !

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lilian Brassier est évoqué à l’Olympique de Marseille. D’après les informations du Télégramme, les Marseillais auraient un budget d’environ 8 millions d’euros pour récupérer le jeune joueur du Stade Brestois. Seulement, les Bretons ne comptent pas s’en séparer pour si peu.

Les Brestois envisageraient de laisser filer leur défenseur contre une offre comprise entre 12 et 15 millions d’euros lors de ce mercato d’été. A voir si l’OM réussira à convaincre Brest de le lâcher à moindre coût ou si les dirigeants marseillais s’aligneront sur les volontés des Bretons.

Bachir Belloumi visé ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Bachir Belloumi, fils d’une ancienne légende des Fenecs, Lakhdar Belloumi.

L’OM aurait coché le nom de Bachir Belloumi d’après les informations de Record. L’attaquant algérien évolue à Farense au Portugal et a fait de belles performances avec son club cette saison. L’ailier en est à 7 buts en 33 rencontres disputées en championnat.

A LIRE AUSSI : Mercato : C’est confirmé pour Vitinha, bonne nouvelle pour l’OM !

Luis Henrique, 15M€ demandés, la Juve intéressée ?

La Juventus serait intéressée par Luis Enrique, le club en pleine reconstruction aurait ciblé l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

Revenu de prêt du Brésil à l’Olympique de Marseille cet hiver, Luis Enrique a disputé 15 matchs de championnat sur 17 possibles. L’ailier gauche brésilien de Marseille intéresserait la Juventus de Turin et son nouveau coach fraîchement nominé, Thiago Motta. L’Olympique de Marseille ne devrait pas le retenir. Effectivement, le club aurait besoin de vendre pour préparer le mercato avec la potentielle arrivée de Roberto De Zerbi. Un bon challenge pour le joueur de 22 ans, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025. Il pourrait rejoindre le club qui a fini 3e de Série A cette saison et ainsi potentiellement disputer la Ligue des champions. La valeur marchande de l’ailier gauche et estimé à environ 8 millions d’euros selon transfermarkt.

Saud Abdulhamid pour remplacer Clauss ?

L’Olympique de Marseille s’est penché sur un latéral droit en Arabie Saoudite : Saud Abdulhamid. L’international saoudien évolue à Al Hilal avec un certain Renan Lodi !

Un coéquipier de Renan Lodi à Al Hilal serait dans la shortlist de l’Olympique de Marseille d’après le journaliste Rudy Galetti. L’Italien explique que les Marseillais ont coché le nom de Saud Abdulhamid qui se sentirait prêt à tenter l’aventure en Europe ! Ces dernières semaines, des rumeurs envoyaient Jonathan Clauss vers un départ.