OM : Greenwood, mercato d’hiver, Vélodrome… le bilan de mi-saison de Longoria résumé en 10 points !

À l’occasion de la conférence de presse de mi-saison organisée ce jeudi au stade Vélodrome, Pablo Longoria a dressé un état des lieux complet de l’Olympique de Marseille. Gouvernance, résultats sportifs, mercato, centre de formation, infrastructures ou encore relation avec les supporters : le président olympien a balayé l’actualité du club sans détour. Voici les 10 points clés à retenir de ses déclarations.

1. Une mi-saison jugée conforme aux attentes

Pablo Longoria s’est dit « content, fier » de la première partie de saison, estimant que l’OM est « dans la normalité de ce qu’on souhaitait ». Avec 32 points en Ligue 1 et 9 points en Ligue des champions, le club progresse selon lui dans un contexte de calendrier chargé.

🗣️ “Je peux diviser la saison en trois parties”#Longoria : “Je peux diviser la saison en trois parties: une période de compétition jusqu’au 1er septembre où différentes choses se passent en plein mercato avec une recherche d’équilibre; Il y a une saison qui commence le 1er… pic.twitter.com/3PvXpfelHj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

2. Un appel clair à l’équilibre émotionnel

Le président a insisté sur la nécessité de « sortir du drame » autour de l’OM. Il appelle à une lecture plus mesurée des performances, rappelant que la stabilité est indispensable pour gagner des trophées et s’installer durablement en Ligue des champions.

3. Roberto De Zerbi, un projet de long terme

Roberto De Zerbi est au cœur du projet marseillais. Longoria souhaite qu’il reste « beaucoup d’années » et le considère comme « l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe », tout en précisant que le moment n’est pas venu de parler d’avenir contractuel.

4. Mason Greenwood, un actif stratégique

L’OM détient 60 % des droits économiques de Mason Greenwood, avec une option à 65 % en cas de qualification en Ligue des champions. Longoria a salué son évolution collective et le travail « extraordinaire » de De Zerbi avec l’attaquant, tout en évoquant la nécessité de lui trouver une doublure.

🗣️ Le détail du pourcentage dans le contrat de #Greenwood #Longoria : “Greenwood ? L’OM a aujourd’hui 60% des droits économiques de Greenwood, avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d’augmenter de 5% pour arriver à 65%. On est très content de… pic.twitter.com/7GsTPj35zz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

5. Mercato hivernal : ventes ciblées, effectif protégé

Le président a confirmé qu’il faudra « alléger les finances » cet hiver, sans affaiblir l’équipe. Il a été catégorique sur Pierre-Emile Højbjerg : « Je ferme complètement la porte » à un départ.

🗣️ “Mercato de janvier ? Trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood”#Longoria : “On doit chercher tout le temps comment améliorer l’équipe. Si j’analyse un peu l’effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est… pic.twitter.com/GElCjUqjh5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

6. Blessures : une période sous contrôle

Face aux nombreuses blessures, Pablo Longoria a expliqué qu’une adaptation était nécessaire après des changements au sein du département médical, assurant que « tout est en ordre » aujourd’hui.

7. Formation : priorité aux talents locaux

Le président veut voir davantage de jeunes issus du territoire intégrer l’équipe première. Il a insisté sur le courage nécessaire pour les lancer, saluant le travail de Medhi Benatia et Titou Hasni.

8. Infrastructures : un chantier majeur

Le déménagement des bureaux au Prado est prévu pour février-mars 2026. Longoria reconnaît un retard structurel, notamment sur le nombre de terrains d’entraînement.

9. Vélodrome : stabilité plutôt qu’achat

L’OM n’envisage pas d’acheter le stade mais travaille sur un bail de 15 ans avec la mairie. Objectif : investir, moderniser et améliorer l’expérience globale, tout en réfléchissant à l’avenir du naming après 2026.

🗣️ La relation avec les supporters marseillais #Longoria : “La relation avec les supporters ? On a un rendez-vous demain (vendredi) pour faire un bilan, pour souhaiter de bonnes fêtes, avoir une discussion ouverte. Je crois que la relation est très bonne actuellement. Il faut… pic.twitter.com/yy6bTFz2K3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2025

10. Une relation apaisée avec les supporters

Enfin, Longoria a souligné la qualité actuelle des échanges avec les supporters, rappelant que le rôle des dirigeants est de « protéger la passion des gens » par la transparence et le dialogue.