Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Greenwood, mercato d’hiver, Vélodrome… le bilan de mi-saison de Longoria résumé en 10 points !
OM Actualités

OM : Greenwood, mercato d’hiver, Vélodrome… le bilan de mi-saison de Longoria résumé en 10 points !

Par La Redaction FCM -

À l’occasion de la conférence de presse de mi-saison organisée ce jeudi au stade Vélodrome, Pablo Longoria a dressé un état des lieux complet de l’Olympique de Marseille. Gouvernance, résultats sportifs, mercato, centre de formation, infrastructures ou encore relation avec les supporters : le président olympien a balayé l’actualité du club sans détour. Voici les 10 points clés à retenir de ses déclarations.

 

1. Une mi-saison jugée conforme aux attentes

Pablo Longoria s’est dit « content, fier » de la première partie de saison, estimant que l’OM est « dans la normalité de ce qu’on souhaitait ». Avec 32 points en Ligue 1 et 9 points en Ligue des champions, le club progresse selon lui dans un contexte de calendrier chargé.

 

 

2. Un appel clair à l’équilibre émotionnel

Le président a insisté sur la nécessité de « sortir du drame » autour de l’OM. Il appelle à une lecture plus mesurée des performances, rappelant que la stabilité est indispensable pour gagner des trophées et s’installer durablement en Ligue des champions.

 

 

3. Roberto De Zerbi, un projet de long terme

Roberto De Zerbi est au cœur du projet marseillais. Longoria souhaite qu’il reste « beaucoup d’années » et le considère comme « l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe », tout en précisant que le moment n’est pas venu de parler d’avenir contractuel.

 

 

4. Mason Greenwood, un actif stratégique

L’OM détient 60 % des droits économiques de Mason Greenwood, avec une option à 65 % en cas de qualification en Ligue des champions. Longoria a salué son évolution collective et le travail « extraordinaire » de De Zerbi avec l’attaquant, tout en évoquant la nécessité de lui trouver une doublure.

 

 

5. Mercato hivernal : ventes ciblées, effectif protégé

Le président a confirmé qu’il faudra « alléger les finances » cet hiver, sans affaiblir l’équipe. Il a été catégorique sur Pierre-Emile Højbjerg : « Je ferme complètement la porte » à un départ.

 

6. Blessures : une période sous contrôle

Face aux nombreuses blessures, Pablo Longoria a expliqué qu’une adaptation était nécessaire après des changements au sein du département médical, assurant que « tout est en ordre » aujourd’hui.

 

 

7. Formation : priorité aux talents locaux

Le président veut voir davantage de jeunes issus du territoire intégrer l’équipe première. Il a insisté sur le courage nécessaire pour les lancer, saluant le travail de Medhi Benatia et Titou Hasni.

 

 

8. Infrastructures : un chantier majeur

Le déménagement des bureaux au Prado est prévu pour février-mars 2026. Longoria reconnaît un retard structurel, notamment sur le nombre de terrains d’entraînement.

 

 

9. Vélodrome : stabilité plutôt qu’achat

L’OM n’envisage pas d’acheter le stade mais travaille sur un bail de 15 ans avec la mairie. Objectif : investir, moderniser et améliorer l’expérience globale, tout en réfléchissant à l’avenir du naming après 2026.

 

 

10. Une relation apaisée avec les supporters

Enfin, Longoria a souligné la qualité actuelle des échanges avec les supporters, rappelant que le rôle des dirigeants est de « protéger la passion des gens » par la transparence et le dialogue.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823