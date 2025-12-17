Mercato OM : la valeur de l’effectif… Greenwood et les jeunes font grimper la cote marseillaise !

La dernière mise à jour de Transfermarkt, comparée aux valorisations de mai dernier, met en lumière une évolution contrastée de la valeur marchande de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Entre baisses attendues, progressions marquantes et confirmations, le club phocéen voit certains profils tirer leur épingle du jeu, tandis que d’autres enregistrent un recul significatif sur le marché des transferts.

Le secteur défensif de l’OM affiche des variations relativement modérées, avec toutefois quelques écarts notables. Leonardo Balerdi et Emerson conservent une valeur stable, signe d’une cote inchangée malgré un contexte collectif parfois irrégulier. En revanche, Medina et Benjamin Pavard subissent chacun une baisse de 5 M€, illustrant une perte de valeur sensible depuis le printemps.

À l’inverse, certains défenseurs progressent. Murillo (+1 M€) et surtout Timothy Weah (+3 M€) voient leur valorisation augmenter, confirmant une dynamique positive. Nayef Aguerd, avec une hausse de 4 M€, s’impose comme l’un des défenseurs les plus valorisés de cette mise à jour. À noter également la baisse marquée de Egan-Riley (-4 M€) et de Pol Lirola (-2 M€), tandis que Garcia recule plus légèrement (-1 M€).

Défense : progression pour Aguerd, baisses pour Pavard et Medina

Gerónimo Rulli — valeur : 9 M€ (+1 M€)

— valeur : (+1 M€) Jeffrey de Lange — 2 M€ (-0,5 M€)

— (-0,5 M€) Rubén Blanco — 0,8 M€ (-0,7 M€)

— (-0,7 M€) Facundo Medina — 20 M€ (-5 M€)

— (-5 M€) Benjamin Pavard — 20 M€ (-5 M€)

— (-5 M€) Nayef Aguerd — 22 M€ (+4 M€)

— (+4 M€) CJ Egan‑Riley — 12 M€ (-4 M€)

— (-4 M€) Timothy Weah — 20 M€ (+3 M€)

— (+3 M€) Leonardo Balerdi — 20 M€ (=)

— (=) Emerson — 10 M€ (=)

— (=) Pol Lirola — 2 M€ (-2 M€)

Dans les buts, la tendance est globalement à la stabilité. Gerónimo Rulli gagne 1 M€, confirmant son statut de titulaire fiable. En revanche, Rubén Blanco (-0,7 M€) et De Lange (-0,5 M€) voient leur valeur diminuer, tandis que Van Neck et Vermot restent non cotés.

Milieux : boom pour Vermeeren et Nadir, repli pour les vétérans

Arthur Vermeeren — 28 M€ (+6 M€)

— (+6 M€) Matt O’Riley — 20 M€ (-2 M€)

— (-2 M€) Bilal Nadir — 9 M€ (+8,5 M€)

— (+8,5 M€) Angel Gomes — 18 M€ (-2 M€)

— (-2 M€) Darryl Bakola — 4 M€ (+3,8 M€)

— (+3,8 M€) Geoffrey Kondogbia — 5 M€ (-3 M€)

— (-3 M€) Pierre‑Emile Højbjerg — 18 M€ (-2 M€)

C’est au milieu de terrain que l’OM enregistre certaines des plus fortes progressions. Arthur Vermeeren (+6 M€) confirme son potentiel, mais la plus spectaculaire reste celle de Nadir, dont la valeur bondit de 8,5 M€. Bakola (+3,8 M€) participe également à cette dynamique positive. À l’inverse, des cadres expérimentés comme Kondogbia (-3 M€) et Højbjerg (-2 M€) perdent en valeur, tout comme Gomes et O’Riley (-2 M€ chacun).

Attaque : Greenwood explose, Vaz progresse, Maupay en recul

Mason Greenwood — 50 M€ (+15 M€)

— (+15 M€) Igor Paixão — 35 M€ (=)

— (=) Amine Gouiri — 28 M€ (-2 M€)

— (-2 M€) Robinio Vaz — 10 M€ (+9,8 M€)

— (+9,8 M€) Neal Maupay — 4 M€ (-6 M€)

— (-6 M€) Pierre‑Emerick Aubameyang — 3 M€ (-0,5 M€)

En attaque, la progression de Mason Greenwood est majeure. Avec une hausse de 15 M€, l’attaquant anglais devient l’un des joueurs les plus valorisés de l’effectif marseillais sur Transfermarkt. Vaz (+9,8 M€) confirme également une ascension rapide. En revanche, Neal Maupay (-6 M€) et Traoré (-5 M€) accusent une nette baisse, tandis que Aubameyang (-0,5 M€) et Gouiri (-2 M€) reculent plus légèrement. Paixão et Abdallah restent stables.

Au global, cette mise à jour illustre un effectif de l’OM en mutation, porté par la valorisation de ses jeunes talents et de Greenwood, mais encore marqué par la dépréciation de plusieurs joueurs expérimentés. Une photographie fidèle de la dynamique actuelle du club sur le marché.