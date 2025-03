OM : « Greenwood se fout de la gueule du monde » balance ce consultant l’Equipe !

Mason Greenwood, buteur face au FC Nantes, n’a pas échappé aux critiques après la victoire de l’Olympique de Marseille. Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir, Ludovic Obraniak n’a pas mâché ses mots sur la performance de l’attaquant anglais, pointant du doigt son manque d’implication et son individualisme.

L’ancien international polonais n’a pas été convaincu par la prestation de l’ancien joueur de Manchester United : « Ce soir, il se fout de la gueule du monde. Honnêtement, son match il est… Dans l’intensité… J’étais devant l’écran, je dis : “Il y a quelqu’un qui va le secouer à un moment donné ?” Ses prises de balle… Alors parfois, il est super impliqué, et parfois, il y a une espèce de nonchalance. »

A lire : OM : Rongier ne cache pas sa surprise !

Greenwood a une espèce de nonchalance — Obraniak

Malgré son but qui a scellé la victoire de l’OM, Greenwood a agacé Obraniak par son attitude et certaines de ses décisions de jeu : « Même son but. Il finit bien, mais il est heureux sur le double contact. Ce soir, il m’a mis en colère beaucoup de fois. » Une critique qui fait écho à une certaine frustration ressentie par certains coéquipiers du joueur.

Obraniak a également souligné le manque d’altruisme de l’ailier marseillais dans certaines situations, notamment en fin de match : « Même dans l’état d’esprit du match, combien de fois cette saison ses potes le servent dans des bonnes conditions ? À un moment donné, quand tu es en supériorité numérique, l’extérieur gauche avec la frappe, on commence à le connaître celui-là. Donc parfois, il y a moyen de décaler un collègue. »

Le But de Greenwood ! https://t.co/JnKM8Jkze2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 2, 2025

Si Mason Greenwood continue d’être décisif pour l’OM, il lui reste encore du travail pour convaincre certains observateurs de son réel impact dans le collectif marseillais. Son coach Roberto De Zerbi devra trouver la bonne formule pour exploiter au mieux les qualités de son attaquant tout en le rendant plus impliqué dans le jeu collectif. Son but pourrait relancer l’ailier après plusieurs matches plus compliqués…