OM : Greewood pourrait venir au secours du Real Madrid !

Joueur de l’Olympique de Marseille et ancien de Getafe, Mason Greenwood pourrait sauver la mise de Jude Bellingham d’après les informations de Marca !

Ce week-end de football européen a été marqué par le rouge reçu de Jude Bellingham lors de la dernière rencontre du Real Madrid. Alors que le diffuseur montrait un replay à l’image, l’international anglais a été expulsé pour avoir lâché un « fuck off » à proximité de l’arbitre. Ce dernier lui a donc mis un carton rouge, pensant qu’il l’avait insulté. Une situation qui, comme le rappelle Marca, ressemble étrangement à ce qui est arrivé à Mason Greenwood à Getafe la saison dernière. L’Anglais avait été expulsé pour avoir glissé un « fuck sake », très utilisé dans l’argo britannique qui pourrait se traduire par « putain ». Le Real Madrid pourrait donc s’appuyer sur cette histoire où Greenwood avait eu gain de cause auprès du Comité de Compétition de la Fédération.

Le PSG met 75M€ sur la table pour Greenwood ?

En effet, selon le média fichajes.net le club parisien aurait même présenté une offre officielle de 75 millions d’euros à l’Olympique de Marseille afin de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur. Âgé de 23 ans, Greenwood a rejoint l’OM cet été après avoir quitté Manchester United. Son arrivée dans le championnat français, notamment en Ligue 1, a permis de révéler toute l’étendue de son potentiel. Ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l’attention, et les dirigeants parisiens voient en lui un atout majeur pour dynamiser leur attaque.

A lire : OM / PSG / OL (Droits TV Ligue 1) : Coup de théâtre provoqué par Jean-Michel Aulas !

Un gigante europeo ofrece 75M por Mason Greenwood.https://t.co/gFxJRb7A8I — Fichajes.net (@fichajesnet) February 17, 2025

Un aspect particulier de cette opération renforce son intérêt. Manchester United a négocié une clause stipulant une participation de 50 % sur toute revente future de l’attaquant. « Si l’OM accepte l’offre, le club anglais percevra 37,5 millions d’euros, » précise le journaliste Raúl Cabrera Jiménez. Cette condition rend le transfert d’autant plus attractif pour l’ancien club, assurant une rentrée financière conséquente même après son départ.

De plus, le PSG ambitionne de construire une ligne offensive redoutable. Envisageant un duo explosif aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de la capitale compte également sur des talents comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé au sein de son attaque. L’ensemble de ces éléments pourrait permettre au club de se positionner parmi les plus grands en Europe dans les années à venir.

En définitive, si la signature se concrétise, le PSG fera un pas déterminant dans l’optimisation de son dispositif offensif, tandis que Manchester United profitera d’une opération financière avantageuse. L’avenir de Mason Greenwood et son impact sur la scène européenne resteront ainsi à suivre de près. Reste à savoir si l’OM laissera filer son meilleur buteur alors que l’objectif est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et de disposer d’un effectif compétitif la saison prochain