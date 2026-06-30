OM : Grégory Lorenzi va repousser une première offre !

Alors que l’Olympique de Marseille cherche à rééquilibrer ses finances avant les échéances comptables, un premier dossier de départ s’anime. Selon plusieurs sources italiennes, le Genoa a transmis une première proposition pour Hamed Junior Traoré, mais la formule envisagée ne convainc pas la nouvelle direction marseillaise.

Le Genoa passe à l’action pour Hamed Junior Traoré

A lire : Mercato OM : Bruno Genesio arrive, la présaison enfin lancée ?

L’Olympique de Marseille débute son mercato estival avec un objectif clair : alléger son effectif tout en générant des recettes. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club figure Hamed Junior Traoré, dont la première saison sous le maillot olympien n’a pas répondu aux attentes.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Arrivé en provenance de Bournemouth à l’été 2025 dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat, l’international ivoirien (11 sélections) avait rapidement vu sa progression freinée par une grave blessure contractée dès ses premières semaines à Marseille. Au terme de l’exercice, le milieu offensif a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de 3 buts et 3 passes décisives.

Malgré cette saison compliquée, le joueur conserve une certaine valeur sur le marché italien. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Genoa a formulé une première offre afin d’obtenir son prêt avec option d’achat. De son côté, Calciomercato indique que Hamed Junior Traoré aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club ligure.

Une formule jugée défavorable par la nouvelle direction de l’OM

Cette proposition ne devrait toutefois pas aboutir en l’état. Toujours selon Gianluca Di Marzio, la nouvelle direction sportive de l’Olympique de Marseille, emmenée par Grégory Lorenzi, s’apprête à écarter cette première approche.

Le principal obstacle réside dans les conditions du transfert conclu avec Bournemouth. Lors de l’opération réalisée l’été dernier, le club anglais a conservé un intéressement de 50 % sur une future plus-value ou sur le montant du prochain transfert, selon les modalités rapportées par la presse italienne. Cette clause réduit considérablement l’intérêt financier d’un départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille privilégierait un transfert définitif afin de percevoir immédiatement des liquidités, un enjeu important à l’approche de la clôture de l’exercice comptable et dans le cadre des contraintes financières liées à la DNCG. Les discussions entre les deux clubs pourraient néanmoins se poursuivre dans les prochains jours.