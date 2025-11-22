OM : Même Grégory Schneider s’enflamme pour Mason Greenwood !

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup en s’imposant 1-5 à Nice lors de la 13e journée de Ligue 1. Mais s’il y a un nom que tout le monde retient, c’est celui de Mason Greenwood, auteur d’un doublé étincelant et largement considéré comme l’homme du match.

Parmi les réactions les plus fortes de la soirée, celle du journaliste Grégory Schneider, véritablement subjugué par le niveau affiché par l’attaquant anglais. Sur les réseaux, il a livré une déclaration sans filtre, reprise massivement :

« On peut le prendre de toutes les manières possible, le regretter, s’en féliciter : Greenwood est un génie du ballon. Quelque chose d’autre, ce pourquoi on tilte. Une bénédiction du jeu. À regarder, quand on aime le foot, c’est merveilleux. »

Après une telle performance, Greenwood apparaît plus que jamais comme l’un des joueurs les plus influents du championnat, capable de transformer une rencontre par son talent brut.

Une soirée XXL, un doublé, et désormais des éloges unanimes : le Marseillais a marqué les esprits

