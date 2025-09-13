Mercato, Harit prêté, un autre joueurs sur le départ… coup dur pour RDZ face au Real ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 13 septembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Harit, un prêt avec option d’achat jusqu’en 2026

C’est désormais officiel. Amine Harit ne portera plus le maillot de l’OM cette saison. Le meneur de jeu marocain, longtemps considéré comme indésirable par Roberto De Zerbi, quitte la Ligue 1 pour s’engager avec Istanbul Basaksehir. Un accord a été trouvé ce jeudi entre les deux clubs, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitude autour de l’avenir de l’ancien joueur de Schalke 04.

Le club turc a publié un communiqué confirmant l’arrivée du joueur en prêt avec option d’achat. Une étape importante pour le milieu offensif de 27 ans, qui cherchait un nouveau point de chute pour relancer sa carrière après des mois compliqués à Marseille.

L’annonce officielle est claire : « notre club a trouvé un accord avec Amine Harit, joueur du Club de Marseille, l’une des équipes de Ligue 1 française, en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Nous souhaitons la bienvenue au footballeur national marocain dans notre famille et lui souhaitons du succès sous notre maillot orange-bleu marine », a communiqué Istanbul Basaksehir.

Avec ce départ, l’OM allège son effectif et se sépare d’un joueur dont le temps de jeu s’annonçait fortement réduit cette saison. Malgré ses qualités techniques et son vécu européen, Harit n’était plus dans les plans de De Zerbi et apparaissait en fin de liste dans la hiérarchie offensive.

Pour Harit, ce prêt est l’occasion de retrouver du rythme et de la confiance dans un championnat compétitif où évoluent plusieurs internationaux. Istanbul Basaksehir, habitué aux compétitions européennes, lui offre un cadre idéal pour rebondir.

Côté marseillais, cette opération permet de réduire la masse salariale et de clarifier les choix de l’entraîneur, qui poursuit la reconstruction de son groupe autour de ses cadres.

Le départ de Harit vers la Turquie met donc un terme à son aventure marseillaise, au moins temporairement. Reste à savoir si l’option d’achat sera levée d’ici 2026.

Deux options pour Maupay

Amine Harit a quitté la Ligue 1 pour s’engager avec Istanbul Basaksehir, il pourrait ne pas être le dernier. En effet, le dossier Neal Maupay prend une nouvelle tournure en cette fin d’été. L’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait quitter le club phocéen plus tôt que prévu. Alors qu’il avait initialement décidé de poursuivre l’aventure sur la Canebière, l’ancien joueur d’Everton reconsidère désormais son avenir, faute de perspectives sportives claires sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Selon les informations de Le 10 Sport, le clan Maupay étudie sérieusement une proposition venue de l’Olympique Lyonnais. Michael Gerlinger, dirigeant lyonnais, avait d’ailleurs laissé entendre il y a quelques jours qu’un renfort offensif était envisagé. Pour Maupay, l’idée d’un départ en tant que joker de fin d’été prend donc de l’épaisseur.

Une offre concrète de l’OL pour Neal Maupay, une autre piste également étudiée…

L’attaquant de 28 ans dispose également d’une deuxième piste intéressante, dont l’identité du club n’a pas encore filtré. Cette concurrence pourrait accélérer sa réflexion et aboutir à une décision dans les prochains jours.

Arrivé à l’OM pour 4,5 millions d’euros, Maupay a livré une première partie de saison 2024-2025 encourageante, avec 24 apparitions, 4 buts et 4 passes décisives. Très apprécié dans le vestiaire pour son état d’esprit, il a pourtant vu sa situation se compliquer dès l’arrivée d’Amine Gouiri en janvier. Relégué sur le banc, l’attaquant français n’a pas été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions.

Un choix dicté par le temps de jeu

Ce manque de perspectives pèse lourd dans sa réflexion. À l’OL, Maupay pourrait retrouver un rôle plus central dans la rotation et relancer une carrière qui s’essouffle à Marseille. Un départ à la mi-septembre n’est donc plus à exclure, alors que le marché des jokers permet encore des ajustements tardifs.

L’avenir de Neal Maupay s’écrit désormais entre Marseille et Lyon, avec la possibilité d’un nouveau tournant dans les prochains jours.

Un doute pour Gouiri ?

À l’issue de la large victoire de l’OM face à Lorient vendredi soir au Vélodrome (4-0), Roberto De Zerbi a livré des nouvelles contrastées concernant l’état de santé de certains de ses joueurs, à quelques jours du déplacement capital à Madrid en Ligue des champions.

Sorti secoué après un choc violent en première période, Amine Gouiri suscite l’inquiétude du staff olympien. « Gouiri est touché à l’épaule et on doit voir s’il pourra être là mardi », a expliqué De Zerbi en conférence d’après-match. L’attaquant marseillais est désormais incertain pour le déplacement au Santiago Bernabéu.

Aguerd et Pavard rassurent

Le technicien italien a toutefois tenu à rassurer sur deux autres cas : « Aguerd ça va. Pavard, c’était des crampes », a-t-il précisé. Le défenseur marocain et l’ancien champion du monde français devraient donc être disponibles pour affronter le Real Madrid mardi soir (21h).

Un coup dur à gérer pour De Zerbi

À trois jours d’un rendez-vous européen aussi prestigieux, l’éventuelle absence de Gouiri serait un vrai coup dur pour l’OM, qui compte déjà sur ses recrues pour bousculer l’ogre madrilène. Le staff médical multiplie les examens afin de déterminer si l’international algérien pourra tenir sa place.

