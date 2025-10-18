OM – HAC : Le onze marseillais avec Gomes et Balerdi

L’OM est de retour pour un match au stade Vélodrome ce samedi soir pour le compte de la 8e journée. La reception du HAC est une occasion de relancer la machine après cette pause internationale pour Roberto De Zerbi. Voici le onze proposé par le technicien italien pour ce match !

Ce match au Vélodrome compte pour la 8e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devra faire sans Kondogbia et Traoré toujours en phase de reprise. Medina et Gouiri sont également forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait un point ce vendredi lors de la conférence de presse d’avant match.

Il a expliqué qu’il devrait aussi jauger le niveau des internationaux rentrés tardivement et de loin comme Balerdi, Murillo… “Kondogbia et Traoré ont encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde va bien. Ceux qui sont restés avec moi ont bien travaillé. On doit repartir.”

🗣️4 forfaits face au HAC !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde… pic.twitter.com/yUNS32vsIW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025

De Lange titulaire

De Zerbi a décidé de conserver sa défense à 4 pour la reception du HAC. Le coach reste avec son 4-2-3-1 ajustable, Murillo, rentré tard du Panama laisse le poste de latéral droit à Pavard. Balerdi et Aguerd forment la charnlère alors qu’Emerson occupe le couloir gauche. Au milieu, Gomes est aligné comme faux meneur de jeu, Hojbjerg est associé à O’Riley au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM

De Lange

Pavard, Balerdi, Aguerd, Ederson

O’Riley, Højbjerg

Gomes

Greenwood, Aubameyang, Paixao

