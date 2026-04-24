OM : Il a eu des échos sur Mason Greenwood… “ce n’est pas le bon exemple”

Dans un contexte tendu autour de l’OM, les déclarations de Younès Belhanda sur RMC viennent raviver les interrogations sur l’état du vestiaire marseillais. L’ancien international marocain a ciblé Mason Greenwood, pointant son comportement à l’entraînement. Une sortie qui intervient alors que le climat reste fragile à Marseille.

Un vestiaire de l’OM sous tension

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Ces derniers jours, l’actualité de Olympique de Marseille est marquée par une atmosphère électrique. Après la sortie remarquée de Mehdi Benatia consécutive à la défaite contre Lorient, puis les propos de Facundo Medina sur RMC concernant la vie du groupe, un nouveau témoignage vient alimenter le débat.

Ce jeudi, dans l’émission de RMC, Younès Belhanda, ancien international marocain et désormais consultant, s’est exprimé sur la situation de Mason Greenwood. Une prise de parole directe, qui met en lumière des interrogations autour de l’attitude du joueur offensif.

Belhanda pointe du doigt Greenwood

Dans son intervention, Younès Belhanda n’a pas mâché ses mots concernant Mason Greenwood et son implication au quotidien. «Greenwood ? Lui; à ce qu’il parait, à l’entraînement ce n’est pas ça. J’ai eu des échos, à l’entraînement… Il fait ce qu’il veut. Il a fait gagner un certain nombre de match ? Oui, mais s’il te met une mauvaise ambiance, qu’il a des passe-droits et qu’il fait ce qu’il veut à l’entrainement, ce n’est pas le bon exemple. Surtout un leader technique, un leader offensif. Il faut qu’il donne le bon exemple à l’entraînement et en dehors.»

Si Greenwood a pu se montrer décisif sur le terrain, la question de son comportement en interne semble désormais posée publiquement.

Dans un contexte où l’OM lutte pour stabiliser ses résultats en Ligue 1, ce type de déclaration pourrait avoir des répercussions sur la gestion du groupe par le staff. Aucun élément officiel du club n’est venu confirmer ou infirmer ces affirmations à ce stade.