OM : “Il y a un rapport de domination entre Benatia et Beye” explique Mathieu Grégoire…

L’avenir du banc de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats autour du club phocéen. Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille de FCMarseille, le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire a livré plusieurs informations sur les réflexions internes de Medhi Benatia concernant un éventuel successeur à Roberto De Zerbi.

Alors qu’Habib Beye ne devrait pas poursuivre au delà du match de ce soir face à Rennes, Mathieu Grégoire a détaillé jeudi les liens existants entre le directeur du football marseillais et l’entourage de l’ancien entraîneur du Red Star. Des propos qui éclairent les rapports de force internes autour du futur projet sportif olympien.

Une proximité entre Benatia et l’entourage d’Habib Beye

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Selon le journaliste de L’Équipe, Medhi Benatia entretient des relations étroites avec les représentants d’Habib Beye, un élément qui pourrait peser dans un éventuel choix d’entraîneur à Marseille.

Mathieu Grégoire a ainsi déclaré : « Au club, que ce soit Medhi Benatia ou Benjamin Arnaud qui est un peu son bras droit juridique, ils sont très très bien avec Classico, les agents d’Habib Beye. Il y a cette proximité qui facilite le dossier, et Benatia l’avait déjà mis dans sa liste d’entraîneurs, mais plutôt en septième ou huitième position en 2024 quand ils prennent De Zerbi. Et il se dit clairement qu’il va pouvoir avoir un entraîneur qu’il va pouvoir contrôler. Et cette relation de pouvoir est très importante pour Benatia. Il y a un rapport de domination. C’est un Padawan avec son apprenti ».

Un profil déjà étudié par l’OM en 2024

Les propos de Mathieu Grégoire confirment également qu’Habib Beye figurait déjà parmi les profils étudiés par la direction marseillaise lors de la nomination de Roberto De Zerbi. À l’époque, l’ancien défenseur de l’OM n’était toutefois pas considéré comme une priorité.

Cette sortie médiatique remet en lumière l’influence grandissante de Medhi Benatia dans les décisions sportives du club. Depuis son arrivée dans l’organigramme olympien, l’ancien international marocain occupe un rôle central dans la stratégie de recrutement et dans les discussions liées au futur du banc marseillais. Ce dernier va quitter le club après ce dernier match face à Rennes, Grégory Lorenzi devrait le remplacer…