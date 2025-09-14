OM Infirmerie : Les dernières nouvelles sur Gouiri avant le déplacement au Real

ACTU OM : Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri après son choc face à Lorient

L’Olympique de Marseille peut souffler. Sorti groggy lors de la victoire face à Lorient vendredi soir (4-0), Amine Gouiri a rapidement inquiété le staff et les supporters phocéens. Touché au visage après un contact violent avec Meïté, prêté par l’OM aux Merlus, l’attaquant de 24 ans a dû quitter le terrain prématurément.

Selon les informations de L’Équipe, les examens réalisés dans la foulée ont écarté une blessure grave : la mâchoire de Gouiri n’a finalement pas souffert du choc. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui craignait un forfait de taille à quatre jours du déplacement tant attendu au Santiago Bernabeu pour défier le Real Madrid en Ligue des champions.

Une épaule à surveiller

Si la mâchoire n’est pas touchée, Gouiri reste sous surveillance médicale pour de légères douleurs à l’épaule, conséquence de sa lourde chute après l’impact. Rien d’alarmant pour l’instant, mais le staff olympien ne prendra aucun risque avant la rencontre de mardi soir.

Arrivé à Marseille en janvier dernier lors du mercato hivernal, Gouiri n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Mais son profil polyvalent et sa capacité à créer des espaces en font déjà une option précieuse dans le système de De Zerbi. Sa présence face au Real Madrid constituerait un atout supplémentaire pour une attaque marseillaise en confiance après son large succès contre Lorient.

