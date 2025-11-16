OM : « J’ai très, très peur pour Aguerd »

Mis au repos en raison d’une pubalgie, Nayef Aguerd traverse une période délicate. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, pilier de son club comme de la sélection marocaine, a rejoint les Lions de l’Atlas pour un séjour essentiellement dédié à la récupération. Une situation qui soulève de nombreuses inquiétudes, notamment du côté de Walid Acherchour, consultant dans l’After Foot sur RMC Sport.

A lire aussi : OM : C’est confirmé pour Aguerd !

« J’ai très, très peur pour Aguerd »

Au micro de RMC, Acherchour n’a pas caché son inquiétude concernant l’état physique du joueur :

« La pubalgie, les douleurs… De Zerbi en a parlé en conférence de presse, il faut le protéger. On sait l’importance qu’il a pour le Maroc et pour l’OM, et les échéances à venir sont énormes : Ligue des champions, CAN, Coupe du monde en fin de saison. J’ai très, très peur pour Aguerd, déjà très fragile physiquement. »

Le consultant insiste : son inquiétude ne porte pas sur le niveau du joueur, mais sur sa capacité à enchaîner.

« Ce n’est pas la fiabilité sur le terrain, mais l’enchaînement et la responsabilité qu’il va assumer. Avec une pubalgie, je ne vois pas comment cela peut vraiment s’améliorer avec la charge qu’il va devoir supporter. »

Acherchour redoute également les répercussions émotionnelles et physiques d’une telle accumulation :

« En termes de résultats, mentalement, émotionnellement, ce que ça peut représenter… Et derrière, l’enchaînement entre la CAN, la Ligue des champions et la Ligue 1. J’ai très très peur pour la deuxième partie de saison. »

Alors que le Maroc et l’OM compteront fortement sur lui dans les mois à venir, l’état de santé d’Aguerd devient un enjeu majeur de fin d’année.

A lire aussi : Porte ouverte pour ce défenseur du Bayern ? Paixao régale et un milieu en janvier… Les 3 infos OM du jour