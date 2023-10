OM : « Je pourrais faire beaucoup mieux »

En conférence de presse ce mercredi, Ismaila Sarr a été questionné sur ses débuts difficiles avec l’Olympique de Marseille. L’international sénégalais concède qu’il pourrait faire mieux.

A quelques heures du match face à l’AEK Athènes, Ismaila Sarr et Gennaro Gattuso étaient en conférence de presse. L’ailier a parlé avec le coach et a été questionné sur ses récentes prestations. L’international sénégalais est conscient des progrès qu’il lui reste à faire pour passer un cap.

« On est une équipe, on travaille dur. On s’est entraîné très rapidement après le match face à Nice. Je pourrais être à 10 buts, c’est vrai. On va continuer à bosser sur ça, je sais qu’il y a du boulot. On va faire beaucoup mieux. J’ai beaucoup de choses à améliorer, marquer des buts, aider mes partenaires offensivement et défensivement. Surtout devant le but, je sais que je dois améliorer ça. On travaille là dessus avec le staff et le coach Gattuso. Comme je l’ai dit la dernière fois, on fait tout pour gagner. Il ne nous manque pas grand chose, un peu d’efficacité. On va améliorer ça, il faut qu’on gagne demain pour se mettre à l’aise au classement en Europa League »

Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très très dur. On doit mettre au fond nos occasions

L’OM s’est incliné 1-0 à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. En infériorité numérique après l’expulsion de Leonardo Balerdi (78e), les hommes de Gennaro Gattuso ont concédé un troisième revers en championnat. L’attaquant olympien Ismaïla Sarr n’a pas caché sa frustration après la rencontre.

« On doit gagner ce genre de match, que ce soit en première ou deuxième mi-temps, a déploré le Sénégalais dans des propos relayés par La Provence. On a tout fait, on a poussé. On a eu le contrôle du match. Je ne comprends pas pourquoi on a perdu. C’est très très dur. On doit mettre au fond nos occasions. Je ne sais pas quoi dire. On a besoin de gagner des matchs à l’extérieur, ce qu’on n’a pas encore réussi à faire cette saison. On va continuer à travailler. On va se concentrer sur les matchs qui viennent, à commencer par celui de jeudi en Ligue Europa face à Athènes », a ajouté Sarr.