OM : Jérôme Rothen juge que «c’est trop tard » le mal est trop profond

Sur RMC, Jérôme Rothen a livré une analyse sévère de la situation de l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien international, le mal est installé depuis plusieurs mois et le simple recours à un stage ne suffira pas à inverser la tendance.

Alors que l’OM tente de relancer sa dynamique après une série de contre-performances, le choix d’organiser un stage de cohésion suscite le débat. Jérôme Rothen, lui, se montre particulièrement pessimiste sur son efficacité à ce stade de la saison.

Il a ainsi déclaré confié sur les ondes de RMC Sport : « Faire un stage à ce moment-là de l’année, alors que tu as pris des claques et encore des claques, et que c’est échec sur échec, chaque semaine un objectif est barré… Moi je dis que c’est trop tard. Car ce groupe de joueurs a montré qu’ils n’arrivaient pas à vivre correctement ensemble et à s’aimer assez pour tirer collectivement le maximum de cette équipe. Ce groupe-là ne s’apprécie pas assez. Mais ça, c’est la faute des joueurs, mais aussi des gens qui ont formé ce groupe. Benatia en fait partie, De Zerbi, et Longoria aussi. Ils ont cru qu’en recrutant autant de joueurs tout allait se sublimer dans le vestiaire, et c’est l’inverse qui s’est passé. Le mal est profond. »

Une sortie forte qui met en cause autant le vestiaire que la direction sportive marseillaise.

