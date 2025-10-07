OM : La confidence de Christophe Dugarry sur l’évolution de Roberto De Zerbi !

Depuis plusieurs mois, Christophe Dugarry ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit d’évaluer le travail de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Invité sur RMC, le champion du monde 1998 est revenu sur ses critiques récurrentes à l’égard du technicien italien, tout en reconnaissant une nette amélioration cette saison. Fidèle à son ton direct, Dugarry a tenu à rappeler le contexte avant de saluer les progrès observés.

Questionné sur la sévérité de ses propos passés, l’ancien joueur a répondu sans détour : « Si j’ai été trop dur avec Roberto De Zerbi ? (Rires). J’ai été cohérent. Un débat, ce n’est pas un pari sur l’avenir… Vous avez tous la mémoire courte. Je vous rappelle quand même qu’au bout de trois mois, il voulait partir. N’oublions pas tout ce qui s’est passé la saison dernière. Neuf défaites, cinq-six matches nuls… (…) J’estime avoir été juste et cohérent. »

Dugarry défend sa cohérence mais admet une évolution positive

Dugarry a rappelé que la première saison de De Zerbi à l’OM n’avait pas été à la hauteur des attentes, notamment sur le plan du jeu : « Quand on annonce un entraîneur comme le projet de l’OM, avec une armée de 6-7 adjoints, et qu’on propose ce qu’il a proposé… Je me suis ennuyé. »

Des mots qui avaient, à l’époque, suscité de nombreuses réactions parmi les supporters marseillais.



Mais cette saison, le ton est tout autre. Dugarry, réputé pour sa franchise, a reconnu une métamorphose du jeu marseillais : « Ce que je vois là, c’est très bien. (…) Les recrues de dernière minute font toute la différence et permettent à l’entraîneur de trouver de meilleures solutions. Lui aussi a peut-être trouvé ses marques. »

Le consultant souligne également le calme et la sérénité retrouvés de De Zerbi, symboles d’un coach désormais plus en phase avec son environnement : « Je le trouve aussi beaucoup plus calme. (…) Peut-être qu’il est un peu plus inspiré avec les joueurs qu’il a. »

En conclusion, Christophe Dugarry semble avoir trouvé une forme de respect nouveau pour le travail de Roberto De Zerbi. Si les débuts avaient été compliqués, le technicien italien convainc désormais par la cohérence de son projet et les résultats obtenus. À l’OM, la progression est visible, et même les plus sceptiques commencent à s’incliner devant l’évolution du « style De Zerbi ».