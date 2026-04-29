OM : la date du départ de Benatia est connue (son avenir se précise aussi)

Le calendrier est désormais fixé. Selon les informations de L’Équipe, Medhi Benatia quittera officiellement l’Olympique de Marseille le 20 mai, soit trois jours après la dernière journée de Ligue 1. Une date clé, qui marque la fin imminente d’un cycle déjà sous très haute tension en interne.

Arrivé à Marseille en novembre 2023 pour piloter le secteur sportif, l’ancien capitaine du Maroc s’apprête donc à quitter le club dans un contexte de crise sportive, de tensions internes et de profonde réorganisation. L’Équipe précise que son départ est désormais acté au 20 mai, après plusieurs mois de flou autour de sa position, de ses démissions évoquées en interne et de son avenir à court terme.

A lire aussi : Mercato OM : Daniel Riolo fait un constat sur un problème majeur !

Toujours selon le quotidien, Benatia prévoit ensuite de se mettre en retrait avant de rebondir sur un nouveau projet. Son entourage indique à L’Équipe que plusieurs propositions lui seraient déjà parvenues. Le journal ajoute qu’il pourrait toutefois encore accompagner certains dossiers marseillais en cours, si la direction le sollicite avant son départ définitif.

Ce départ ouvre surtout une séquence décisive pour l’OM. Car en perdant son directeur du football à quelques semaines de l’été, le club va devoir accélérer sa reconstruction en urgence. Le successeur de Benatia devra être nommé rapidement pour reprendre un organigramme en plein bouleversement et lancer les premiers arbitrages du mercato.

À Marseille, le compte à rebours est lancé. Et avec le départ désormais daté de Benatia, l’OM entre dans l’un des tournants les plus sensibles de son été.

A lire aussi : OM : Jérôme Rothen torpille Benatia et réclame un « grand coup de balai »