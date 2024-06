OM : La décision controversée de Pablo Longoria

Ce mercredi soir La Provence annonçait le retour de Jean-Jacques Eydelie à l’Olympique de Marseille. Après l’affaire VA-OM, ce nouveau rôle au club pose forcément question.

La décision de Pablo Longoria d’intégrer Jean-Jacques Eydelie dans un rôle de superviseur en Côte d’Ivoire pose beaucoup de questions auprès des suiveurs et supporters du club. La Provence annonçait ce mercredi soir le retour du joueur qui avait joué un rôle prépondérant dans l’affaire VA-OM qui a marqué l’histoire du club à l’époque de Bernard Tapie.

D’après le quotidien local, cette décision de donner ce rôle à Jean-Jacques Eydelie vient directement du président de l’Olympique de Marseille. « C’est Pablo Longoria, le président actuel de l’OM, qui lui a tendu la main au début de l’année 2024″, détaille La Provence. Une décision qui ne fait pas l’unanimité.

C’est officiel pour la statue de Bernard Tapie !

L’Olympique de Marseille rend hommage à l’une de ses légendes avec une statue ! C’est officiel, l’oeuvre à l’effigie de Bernard Tapie sera exposée devant le Stade Vélodrome comme nous l’annonce France Bleu via son fils, Laurent Tapie. « On ne sait pas si ça sera accepté, mais on aimerait bien l’inaugurer un jour de classique », explique-t-il.

